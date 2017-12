Anatel decide votar contra proposta de recuperação da Oi

21:44 · 19.12.2017 por Folhapress

Após análise de parecer da AGU (Advocacia-Geral da União), a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) decidiu votar contra o plano de recuperação da Oi, o que deixa mais nebuloso o processo de salvamento da maior concessionária de telefonia do país.

O plano foi discutido nesta terça (19) em assembleia de credores que começou por volta das 11h45, mas ainda não havia terminado até as 20h. Com dívida de R$ 64,5 bilhões, a Oi pediu recuperação judicial em junho de 2016.

A decisão da Anatel mantém o entendimento de que o voto favorável depende de alterações jurídicas que permitam a renegociação de dívidas da União, já que o plano prevê o parcelamento em 240 meses, após carência de quatro anos, de R$ 11 bilhões em multas administrativas da companhia.

Nesta terça pela manhã, depois de semanas de negociações para uma solução para o impasse, a AGU decidiu deixar a decisão nas mãos da Anatel, que poderia decidir "em nome do interesse público", mas manteve o entendimento que os créditos não podem ser negociados.

Em reunião à tarde, os conselheiros e os diretores da Anatel decidiram pelo voto negativo, temendo processo caso voto favorável fosse contestado pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

A Oi está em recuperação judicial há 18 meses. Cinco versões de um plano de salvamento foram elaborados, pois sócios e credores não se entendiam. No período, a tele também enfrentou conflitos societários e brigas judiciais.

Um "consenso" vinha sendo negociado nas três últimas semanas pela advogada-geral da União, a ministra Grace Mendonça, e o novo presidente da Oi, Eurico Teles. Na semana passada, uma medida provisória chegou a ser desenhada para permitir o parcelamento da dívida.

As incertezas sobre o plano levaram os bancos públicos a solicitar por duas vezes a suspensão da assembleia desta terça para rediscutir termos. A primeira paralisação durou pouco mais de duas horas e meia. A segunda foi iniciada por volta das 19h40.

Arestas importantes

Único credor com poder, sozinho, para vetar a proposta, o BNDES disse no início da tarde que havia "arestas importantes" a serem ajustadas e ganhou apoio de Banco do Brasil e Caixa no pedido de nova rodada de conversas.

"Agora temos um plano que agrada a todos os credores", disse o administrador judicial da companhia, Arnoldo Wald Filho, logo após o retorno das atividades. Cerca de 20 minutos depois, os três bancos voltaram a pedir mais tempo para negociar.

A avaliação é que os bancos estatais estavam ganhando tempo para um entendimento em Brasília que possibilitasse o acordo de recuperação mesmo com a oposição da da Anatel.

Presente em todos os Estados, a Oi tem mais de 63 milhões de clientes, é fornecedora de serviços para o Exército, para as eleições e tem a maior rede de fibra óptica do país.

Sua recuperação judicial envolveu mais de 55 mil credores, incluindo funcionários, fornecedores, bancos e investidores internacionais. Num primeiro momento, negociou com 34.247 pequenos credores que tinham menos de R$ 50.000 a receber.

A assembleia desta terça recebeu cerca de 600 pessoas, entre credores, representantes e advogados, em uma operação de guerra no centro de convenções Riocentro, na zona oeste do Rio. O evento ocorreu em um pavilhão de 22 mil metros quadrados, com aparato de segurança que contava com detectores de metais.

Diante da grande quantidade de pessoas, houve sorteio para restringir o número de pessoas aptas a se manifestar.

A proposta de recuperação reduz a dívida financeira da empresa, de R$ 49,4 bilhões para R$ 23,9 bilhões, reduzindo a alavancagem para menos de duas vezes o Ebitda.

Nesse processo, a dívida com os detentores de títulos internacionais emitidos pela companhia cai de R$ 32,3 bilhões para R$ 6,3 bilhões em troca de ações equivalentes a 73,7% do capital.

O vice-presidente da Associação de Investidores Minoritários do Brasil, Aurélio Valporto, criticou a proposta. "Nenhum dos credores está interessado no futuro da empresa. Eles querem apenas lucrar e sugar a empresa."