Alta estação deve trazer 1 milhão de turistas ao Ceará

No período que vai de dezembro deste ano até fevereiro de 2017, de alta estação, o Ceará deve receber 1.022.000 turistas. A quantidade de visitantes é 1,8% maior que o registrado em igual período do ano passado, quando o Estado recebeu 1.004.259 visitantes. Essa demanda deve ocupar 76% da rede hoteleira do Ceará, como aponta os dados do Departamento de Estudos e Pesquisas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

O gasto médio de cada turista é estimado em R$ 2.420, o que deverá gerar uma receita turística de R$ 2,4 bilhões. Já o impacto na economia do Estado será de cerca de R$ 4,3 bilhões. “Esses números são reflexo do nosso trabalho durante o ano, divulgando o Ceará nas principais feiras de turismo nacionais e internacionais e anunciando nos principais meios de comunicação”, aponta o secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para o período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 está prevista a chegada/partida de 687 novos voos para Fortaleza. São 548 voos da Gol, 51 da Latam e 88 novos voos da Azul. Conforme estudo feito pelo Ministério do Turismo, Fortaleza será o segundo destino mais procurado pelos turistas no Nordeste e o sexto no Brasil.