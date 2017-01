17:05 · 19.01.2017 por Estadão Conteúdo

Funcionários e visitantes tiveram de abandonar no início de tarde de quinta-feira, 19, alguns andares do Banco Central, em Brasília, após o alarme do prédio soar. Com muitas pessoas já fora do edifício, o alarme parou e os funcionários e visitantes receberam autorização para retornar a seus postos.

Conforme a assessoria de imprensa do BC, foram evacuados apenas os andares mais próximos do térreo. O alarme havia sido disparado acidentalmente.