Air France-KLM lança opção de reservar passagem e pagar depois

10:22 · 19.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

A partir desta segunda (17), o Grupo Air France-KLM passa a oferecer a opção “Tempo para Pensar” em seus websites. O cliente poderá reservar os voos desejados, com pelo menos 14 dias de antecedência ao início da viagem, e posteriormente efetuar o pagamento, com preço e condições tarifárias mantidos. A funcionalidade, que pode ficar disponível por até 3 dias, custará R$ 60 por bilhete e é adicionada ao valor final da compra. Os voos precisam ser numerados e operados pela Air France e/ou pela KLM.

O período de validade da opção “Tempo para Pensar” é informado durante o processo de compra online do bilhete, quando o cliente escolhe a data de partida e o destino. Antes de expirar, o passageiro receberá um lembrete no e-mail informado durante a reserva. Para prosseguir com o pagamento, basta clicar no link enviado por e-mail. Caso não seja paga até a data limite, a reserva será automaticamente cancelada.

“Buscamos sempre criar maneiras de simplificar e otimizar a experiência de viagens de nossos passageiros, e isso se reflete na usabilidade nos sites da Air France e da KLM”, afirma Seth van Straten, diretor comercial Air France-KLM para América do Sul. “Essa nova funcionalidade ‘Tempo para Pensar’ possibilita que os clientes façam buscas pelos voos que mais atendam suas necessidades, tenham tempo para se programar e efetuem o pagamento com o preço pesquisado garantido”, completa.

Para mais informações, acesse os sites da Air France e da KLM.