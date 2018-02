Air France KLM e GOL comemoram quarto ano da parceria e lançamento do HUB

08:41 · 22.02.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Air France, a KLM e a GOL Linhas Aéreas Inteligentes celebraram na última segunda-feira (19) a parceria estratégica de sucesso que já dura quatro anos. O acordo, que permitiu às companhias alcançarem novos mercados, expandindo as conexões entre a América do Sul e a Europa, proporcionou ainda mais conforto e facilidade na experiência de viagem aos cerca de 800 mil passageiros transportados por meio de voos compartilhados entre as companhias neste período. Hoje, as empresas atendem a 99% da demanda entre os países. Anunciado no fim do ano passado, o novo HUB Nordeste, que começa a operar a partir de 3 de maio deste ano no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, traz mais força à parceria.

No total, o acordo entre as aéreas já oferece mais de 39 cidades do Brasil e América do Sul e 64 destinos europeus. Juntas possuem mais de 900 voos compartilhados e voam para 18 países: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, França, Itália, Portugal, Alemanha, Suíça, Reino Unido, Turquia, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Espanha, Noruega e Holanda. Além disso, atualmente, um em cada quatro passageiros que viajam de Air France ou KLM fazem conexão com a GOL na ida ou na volta, sendo que os trechos contemplados pela aliança têm a combinação de aeronaves GOL nas cidades brasileiras e da Air France e da KLM, nas internacionais. Esta proporção deve aumentar com a inauguração dos voos da Air France-KLM partindo de Fortaleza

“Desde fevereiro de 2014, a nossa parceria com a GOL mostra uma forte evolução em sinergia das equipes, além da otimização na experiência do cliente. Em 2017, o tráfego de conexão entre as companhias foi três vezes superior em comparação com o início do acordo. O codeshare em nossos hubs de Paris e Amsterdã, com São Paulo e Rio de Janeiro, já tinha como objetivo tornar a parceria a primeira opção para os clientes em termos de praticidade e conforto de produtos e de serviços, e com o Hub Nordeste baseado em Fortaleza, fortalecemos ainda mais essa estratégia e nossa presença no mercado latino-americano”, afirma Jean-Marc Pouchol, Diretor Geral Air France KLM para a América do Sul.

“Para a GOL, esta aliança tem trazido ao longo dos anos importantes melhorias aos negócios e principalmente mais conveniência ao cliente ao viajar de uma forma integrada e única. Certamente a novidade do hub no nordeste proporcionará ainda mais conexões ao norte e nordeste do país com a Europa, onde aumentaremos a nossa oferta de assentos em mais de 35% na região para atender esse novo fluxo de viagens. Teremos novos voos para Recife, Salvador, Belém, Manaus, além de uma nova rota para Natal, e um total de 51 voos diários para 10 destinos do país, gerando um significativo incremento da nossa oferta de e para a capital cearense” finaliza Celso Ferrer, vice-presidente de planejamento da GOL.

Expansão no Nordeste

Um dos principais objetivos das companhias durante o desenvolvimento do projeto era de reduzir ao máximo o tempo de conexão em Fortaleza, a fim de otimizar o tempo do passageiro no aeroporto e até o destino final. A malha aérea da GOL em Natal, Recife, Salvador, Brasília, Belém e Manaus foi adaptada para melhor atender os voos da Air France KLM em Fortaleza. A expectativa é que, com o desenvolvimento do HUB, o número de destinos servidos pela Air France-KLM e GOL, por meio de Fortaleza, aumente ainda mais.

Impulsionada pelo grande sucesso de vendas, a Air France já aumentou as frequências partindo da capital cearense, totalizando três voos semanais para Paris, somados aos três da KLM para Amsterdã. Para atender a demanda, a GOL anunciou recentemente operações diárias para os Estados Unidos, partindo de Fortaleza e também de Brasília.