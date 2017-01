Aeroporto de Jeri começa a operar em abril

20:02 · 10.01.2017 / atualizado às 20:20

O Aeroporto de Jericoacoara, situado na cidade vizinha, Cruz, irá iniciar suas operações comerciais no próximo mês de abril, prevê o assessor de Infraestrutura Aeroportuária do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson Ferreira.

"Nós tínhamos colocado como prazo o mês de junho, mas a Azul já divulgou a intenção de iniciar os voos regulares a partir do dia 7 de abril. Com isso, o governo começou a rever os prazos com relação à operação do aeroporto", explica o assessor.

Para o início das operações, resta basicamente "a instalação da EPTA (Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo) e também a certificação do aeroporto", diz o coronel. Esse processo envolve a elaboração de 12 manuais e planos de certificação e apresentação deles à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os documentos envolvem procedimentos a serem adotados para a segurança de voos e de gestão do serviço operacional, dentre outros.

Até o momento, o único voo confirmado para operar no aeroporto é o da Azul Linhas Aéreas, com partida de Recife, capital de Pernambuco, segundo Paulo Edson Ferreira.