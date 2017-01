Aeroporto de Fortaleza é o segundo pior na satisfação dos passageiros

11:53 · 24.01.2017 / atualizado às 13:01 por Redação Diário do Nordeste

O Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou em penúltimo lugar na avaliação de satisfação geral dos passageiros, na categoria de aeroportos que recebem entre 5 e 15 milhões de pessoas por ano, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério dos Transportes nesta terça-feira (24). Se considerados os 15 aeroportos avaliados, independentemente de porte, o aeroporto de Fortaleza se situa como antepenúltimo, à frente apenas de Cuiabá e Salvador.

O aeroporto de Salvador, um dos quatro que o governo vai levar a leilão em março, foi o que teve as piores avaliações por passageiros ouvidos no levantamento. Já o de Curitiba foi apontado pelos passageiros como o melhor aeroporto do país pela terceira vez consecutiva

Na pesquisa, que levou em consideração opiniões coletadas durante o quarto trimestre de 2016, o aeroporto de Fortaleza ficou com nota de 4,12. Salvador recebeu pontuação de 3,77, em uma escala que vai de 1 a 5.

O aeroporto da capital baiana e o de Cuiabá, que ocupava a última posição na pesquisa anterior, são os únicos com nota inferior a 4. A pesquisa ouviu a opinião de passageiros dos 15 principais aeroportos brasileiros.

Já o aeroporto de Curitiba, que ficou com a primeira posição, teve nota 4,72 no quarto trimestre de 2016. Na pesquisa anterior, referente ao terceiro trimestre, a nota foi 4,68%.

Na lista de 15 aeroportos, apenas cinco tiveram queda de nota no quarto trimestre de 2016, em relação ao trimestre anterior: Guarulhos, Fortaleza, Campinas, Santos Dumont e Salvador.

Metodologia

A pesquisa ouviu 14.085 passageiros no total, sendo 9.037 de voos domésticos e 5.048 de voos internacionais. Esses passageiros atribuem notas que variam de 1 a 5 para serviços e a estrutura oferecidos nesses 15 aeroportos, desde a limpeza dos banheiros até o tempo para restituição das bagagens, num total de 37 itens. Além disso, dão uma nota geral para o aeroporto.

Confira infográfico (considerando todos os aeroportos avaliados)