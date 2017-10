99POP oferece corridas grátis em Fortaleza

11:50 · 09.10.2017 por Redação Diário do Nordeste

A 99 chegou em Fortaleza também com o serviço de carros particulares, o 99POP. Para celebrar, nesta segunda-feira (9), os passageiros poderão aproveitar o “Dia Pop”, com duas corridas grátis de até R$ 15 – pagas via cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal. Caso o valor ultrapasse esse limite, o usuário só paga a diferença. Os descontos valem para toda a Região Metropolitana de Fortaleza.

“O 99POP oferece o melhor preço da categoria, rapidez e segurança. Os motoristas passam por um cadastramento rigoroso e os carros são verificados”, diz Marcel Hwa, gerente da 99 em Fortaleza. Para os motoristas, as principais vantagens são uma taxa menor, de 19,99%, ante cerca de 25% praticados pela concorrência, e o recebimento praticamente instantâneo dos pagamentos.

Como baixar o app

Para pedir o 99POP, os passageiros devem baixar o novo aplicativo “99POP - carros particulares” na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS.