99 e Natura se unem para treinar motoristas para vender dentro do carro

10:20 · 12.10.2017 por Folhapress

A 99 e a Natura fecharam uma parceria com o objetivo de aumentar o número de mulheres motoristas no serviço da primeira e fazer das corridas uma oportunidade de vendas de produtos de beleza para a segunda.

As empresas vão convidar mulheres a serem, ao mesmo tempo, motoristas do aplicativo e revendedoras da marca de cosméticos.

As que aderirem receberão treinamento presencial, com de 2 a 3 horas de duração, no qual receberão orientações sobre como aproveitar as viagens para vender.

A Natura irá fornecer um display (espécie de suporte para ser afixado na parte anterior do banco do motorista). Nele, as "consultoras-motoristas" poderão disponibilizar amostras dos produtos e catálogos da empresa, diz Paulo Padovani, gerente de inovação comercial da Natura.

Ele diz que a parceria faz parte da estratégia da empresa de buscar novas formas de estar mais próxima de clientes.

Neste ano, a meta é que 200 mulheres passem a atuar junto às duas empresas -quem já é motorista ou revendedora está sendo comunicada pelas empresas da oportunidade. Até o momento, 20 já foram treinadas.

Como resultado de casos de assédio sexual e violência em corridas contratadas via aplicativo, tem ganhado força em parte do mercado a ideia de permitir chamadas exclusivas para motoristas mulheres por passageiras.

A 99 oferece a opção há um ano. Também há aplicativos exclusivos para esse tipo de corrida, como o Femitaxi e o Lady Driver.

O principal desafio da modalidade é aumentar o número de mulheres motoristas cadastradas nos serviços, para reduzir o tempo de espera das passageiras por um carro.