94% dos cearenses acessam a internet por celular

O acesso à Internet por telefone celular (smartphone) cresceu de 81,0% para 94,0% dos domicílios cearenses entre 2014 e 2015, segundo a pesquisa PNAD 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta (22). Na RMF em 2014, eram 564 mil domicílios que acessavam a Internet pelo dispositivo móvel e em 2015 passam a ser 654 mil domicílios.

O acesso domiciliar móvel via smartphone ou tablet cresceu 15,4% em um ano no Ceará. De 1,1 milhão de domicílios cearenses com acesso à web, 94% têm celulares com internet móvel; 15,6%, tablets; e 58%, computadores desktop (de mesa). Em contrapartida, 60% dos domicílios do Ceará não têm acesso à internet, aponta estudo.

Queda do acesso via computador

Em 2015, o acesso à internet por meio de computador caiu pela primeira vez tanto no Ceará, chegando a 58,2% dos domicílios. Além da queda proporcional, o número de domicílios com acesso à Internet por meio desse equipamento passou de 706 mil, em 2014, para 665 mil, em 2015.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a queda ocorreu pelo segundo ano consecutico e hoje 59,3% dos domicílios acessam via desktop. Em 2013 eram 435 mil, em 2014, 432 mil, e em 2015, 406 mil unidades. Em 2014, pela primeira vez, havia ocorrido redução da proporção de domicílios com acesso à Internet por meio de computador, passando de 81%, em 2013 (CE e RMF), para 63,2%(CE) e 64,3% (RMF).

As informações estão no Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, divulgado nesta quinta (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Banda larga fixa e móvel

Dos 1,1 milhão de domicílios que utilizaram a Internet, a conexão com banda larga já estava presente em 99,6% do Ceará e 99,5% dos domicílios da Região Metropolitana de Fortaleza. A conexão banda larga fixa caiu de 67,4% em 2013 para 66,3% em 2015 no Estado, já na RMF em 2013 havia uma proporção de 67,7% dos domicílios e em 2015 passa a ser 67,5%.

A banda larga móvel por sua vez apresentou uma retração no Estado, em 2014 era usada em 63,5% dos domicílios e em 2015 passa a ser 58,9%, na RMF também se verificou um recuo, em 2014 estava presente em 65,7% dos domicílios, passando em 2015 a atingir 62,0%.

Tablet no domicílio

Segundo a TIC 2015, havia 2,8 milhões domicílios particulares permanentes no Ceará, os quais apenas 282 mil possuíam tablet na residência, ao contrapasso que a grande maioria composta por 2551 mil não dispunha do recurso em casa. Do mesmo modo, observou-se que a Região Metropolitana de Fortaleza, a qual possuía um total de 1,2 milhão domicílios particulares permanentes, contava com apenas 188 mil residências que tinham posse do aparelho, contra 1 milhão que não possuíam o recurso tecnológico.

Em índice percentual observa-se que a existência de tablet nos domicílios representava um total de 10% no Ceará, ao passo que 90% das residências não possuíam tal recurso. Na região Metropolitana de Fortaleza, observou-se que no ano de referência da pesquisa havia um índice de 15,6% de domicílios com o tablet, contra 84,4% que não possuía o objeto.

Brasil: celular é o principal meio de acesso à internet

No País, o uso do telefone celular se consolidou como o principal meio para acessar a internet. No ano passado, 92,1% dos domicílios brasileiros acessaram a internet por meio do telefone celular, enquanto 70,1% dos domicílios o fizeram por meio do microcomputador. Em 2014, o acesso à internet (80,4% dos domicílios) por meio do celular também foi predominante em relação ao uso do computador (76,6% dos domicílios).

TV de tela fina supera TV de tubo; Nordeste é exceção

Pela primeira vez, o número de televisões de tela fina superou o número de televisões de tubo. Foram estimadas 46,5 milhões televisões de tubo (44,5%) e 58,1 milhões de tela fina (55,5%).

A região Nordeste apresentou o maior percentual de domicílios com apenas televisão de tubo (51,1%) e é a única grande região em que ainda mais da metade dos domicílios possuem somente televisão de tubo; a região Centro-Oeste, a maior proporção de domicílios com somente televisão de tela fina (48,5%); e a Sul, a maior proporção de domicílios com ambos os tipos (26,9%).