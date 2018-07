Ônibus turístico deve começar a operar na Capital em 60 dias

01:00 · 11.07.2018

A Filuca Turismo e Transporte deve iniciar a operação dos ônibus turísticos (hop on hop off) em até 60 dias na Capital. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo de Fortaleza (Setfor), Régis Medeiros. "Todo o processo foi finalizado. Eu já conversei com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos para que a Setfor se reúna com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para realizar uma reunião de trabalhar e chamar a empresa vencedora e alinhar tudo. A ideia é que o mais breve possível possamos colocar os ônibus para rodar. Eles (Filuca) nos pediram, depois de todo o processo, 60 dias para uma organização da parte deles", explicou o titular.

De acordo com Medeiros, a partir de agora os ajustes necessários por parte da Prefeitura e da empresa vencedora devem ser acelerados. "Nós vamos chamá-los aqui para ter uma reunião com a gente e darmos o primeiro passo dentro desse prazo que eles pediram. Estão previstos dois ônibus e 12 paradas especiais, que já estão pontuadas", acrescentou.

Itinerário

A Prefeitura sugere que o custo do bilhete seja de R$ 40. A empresa vencedora da licitação, entretanto, deverá formular a tarifa, sendo que cada bilhete deverá garantir ao usuário o acesso ao ônibus pelo período de 24 horas. O ônibus turístico deve sair da Praça da Estação, no Centro, passando pelos principais pontos turísticos da zona hoteleira e do centro histórico, com paradas no Dragão do Mar, Boteco Praia, Feirinha da Beira Mar, Mercado dos Peixes, Praça Portugal, Museu da Fotografia, Polo Gastronômico da Varjota, Estoril e Mercado Central. Os locais poderão sofrer alterações de acordo com o interesse e a conveniência da Prefeitura.

Os pontos de embarque e de desembarque do ônibus turístico deverão ter identidade visual própria diferente dos atuais pontos de parada utilizados no sistema de transporte público de Fortaleza, com coberta para proteção de intempéries, quadro informativo com localização do ponto, mapa da linha e horários de saídas e sistema de informações ao turista em português e em outras línguas.

A identidade visual de todos elementos que envolvem o funcionamento do ônibus turístico que vai operar na Capital cearense ficará a cargo da Filuca Turismo e Transporte. O serviço estará disponível diariamente, das 8h às 19h.

Requisitos

As propostas para operar o ônibus turístico foram apresentadas à Prefeitura por duas empresas no fim de fevereiro. De acordo com o edital, para realizar o percurso serão necessários no mínimo dois veículos modelo Viale Double Decker Sunny, com dois andares e equipados com ar-condicionado no nível inferior, além de capota retrátil no nível superior.

Os veículos devem possuir capacidade para 67 passageiros (11 embaixo e 55 em cima) e sistema de som com tradução simultânea em sete idiomas.

Mercados

O secretário da Setfor ressaltou ainda o novo momento do turismo de Fortaleza com a chegada de novos voos nacionais e internacionais. "Nós temos que aproveitar essa abertura de porta na Europa como um todo, mas principalmente a Holanda e França porque os voos nascem lá", ponderou Medeiros.

Perfil dos turistas

"Nós temos historicamente um turista forte que sempre veio, como o português, o italiano e o espanhol. Então abrem-se várias portas agora. Temos ainda a Argentina, com a ampliação de frequências da Gol. É um mercado que adora o Nordeste e que tem tudo a ver em vir para o Ceará", completou o secretário.

Além disso, Medeiros afirmou ser necessário ampliar a participação de argentinos em Fortaleza. "Com certeza a gente quer abocanhar esses turistas argentinos que vão para a Bahia e Pernambuco. Eles gostam muito dos resorts na praia e isso o secretário Arialdo Pinho (Setur) está trabalhando nesse sentido. Podemos aumentar muito a participação deles aqui porque é um mercado adormecido e tem muito a crescer", completou.

Ações

O titular da Pasta ainda disse que há diversas ações, tanto por parte da Prefeitura quanto do Estado, no sentido de fortalecer o turismo na Capital e no Interior. "De um lado tem todas as nossas ações da Prefeitura, como a reurbanização e requalificação da Praia de Iracema. Estamos começando agora em agosto a obra da Beira-Mar, vamos também ter um polo gastronômico da Varjota, estamos trabalhando em cima de umas PMIs, como a roda gigante".

De acordo com ele, a Setfor está fazendo um planejamento dentro da Secretaria para trabalhar o produto. "Temos de fazer o nosso papel através de marketing, feiras e outras mídias. Neste momento eu estou elaborando um projeto para trabalhar neste sentido e não somente na infraestrutura", observou.