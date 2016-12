Onde investir no ano novo, apesar da incerteza

00:00 · 31.12.2016

Para quem pretende investir em 2017, especialistas recomendam que o investidor, de modo geral, aplique 80% dos recursos na renda fixa e 20% na renda variável. O percentual destinado a cada tipo de aplicação dependerá do perfil do investidor

Se o ano de 2016 começou com a possibilidade de impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, 2017 inicia com dúvidas no cenário econômico e também político. O ano de 2016 não foi suficiente para adotar as soluções necessárias para retomar o crescimento econômico e dar estabilidade à política.

Assim, o mercado e os consumidores seguem preocupados com a situação vivida pelo Brasil atualmente, onde ainda existem muitos aspectos indefinidos que dificultam a tomada de decisões. No último mês de 2016, o Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) aumentou dez pontos, passando de 126,4 em novembro para 136,4 pontos em dezembro, conforme estudo da Fundação Getúlio Vargas.

Além disso, delações e notícias sobre corrupção seguem trazendo instabilidade à política e à economia. Enquanto no cenário interno o mercado acompanha de perto os desdobramentos das investigações que envolvem membros do governo, no campo externo, a gestão do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é percebida como imprevisível, o que poderá impactar as exportações.

Assim como ocorreu há um ano, hoje, a única certeza que os analistas têm sobre 2017 é que será outro ano de incertezas. E é diante deste cenário turbulento que investidores, de todos os portes, terão de decidir onde alocar seus recursos ao longo do ano. Entre as opções mais acessíveis ao pequeno investidor estão, além da tradicional caderneta de poupança, os títulos do governo, CDB, LCI, LCA, ações e fundos de investimentos.

A reportagem pediu a especialistas para que apresentassem recomendações de investimento, levando em consideração as expectativas de redução da taxa de juros, da inflação e de alta do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com os economistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus (de 26 de dezembro), a inflação para o fim de 2017 deve ficar no centro da meta, em 4,85%, a taxa Selic deve cair dos atuais 13,75% para 10,50%, e o PIB deverá ficar no positivo, em 0,50%, após dois anos consecutivos de queda.

Volatilidade

"Em 2015, se tinha uma expectativa de que 2016 seria melhor. Agora, dizem que 2017 será melhor. Não dá para saber. No Brasil tem a Lava Jato, lá fora tem o Trump, e ninguém sabe se o governo Temer vai se arrastar até 2018. Pelo menos no primeiro semestre de 2017 não vejo melhora", diz Delano Macedo, sócio da CDP Capital, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) do Ceará. "Acho que a única coisa previsível para 2017 é a volatilidade. E quem souber entendê-la vai ganhar", acrescenta.

Redução da Selic

Para o economista Sérgio Melo, sócio da SM Consultoria, a redução da inflação e, consequentemente, da taxa básica de juros contribuirá para a economia de modo geral, por colocar mais dinheiro em circulação.

"Em decorrência desses dois fatores haverá uma redução da taxa de juros do mercado para pessoa física e jurídica, o que deve melhorar a economia do País, provocando uma retomada, embora muito acanhada, do crescimento econômico", explica Sérgio Melo.

"Isso serve para animar os investimentos em 2017, que deverão estar vinculado a essas duas questões. Mas ninguém deve apostar tudo em um só lugar", completa o economista.

O economista Sérgio Melo recomenda a quem deseja investir em 2017 que, de modo geral, apliquem 80% dos recursos na renda fixa e 20% na renda variável. O percentual destinado a cada tipo de aplicação vai depender do perfil do investidor.

Endividamento

Para aqueles que pretendem começar a investir em 2017, o vice-presidente técnico do Ibef do Ceará, Ênio Arêa Leão, da Arêa Leão Consultoria, diz que a primeira coisa a se fazer é reduzir o endividamento, como o do cartão de crédito, por exemplo, que tem a mais alta taxas de juros do mercado. "As dívidas no Brasil são muito caras. E para as pessoas que têm dívida não há 'aplicação' melhor do que deixar de pagar juros", diz.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostra que o percentual de família endividadas encerrou 2016 em 56,6%.