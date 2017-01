Oito mais ricos têm renda igual à de 3,6 bi de pessoas

00:00 · 16.01.2017

O dado consta no relatório "Uma economia humana para os 99%", que será divulgado hoje na Suíça

São Paulo. Oito dos homens mais ricos do mundo concentram o mesmo patrimônio de 3,6 bilhões de pessoas, a metade mais pobre da humanidade, que detém 0,25% da riqueza global líquida. O dado consta no relatório "Uma economia humana para os 99%", que será divulgado hoje (16), em Davos, na Suíça, e foi elaborado pela Oxfam, entidade que reúne diversas organizações não governamentais.

PIS poderá servir para pagar débitos

O documento se baseia nas informações do "Credit Suisse Wealth Report 2016" e na lista de super-ricos da revista "Forbes" e evidencia a alta da desigualdade econômica extrema.

O relatório mostra que nunca se produziu tanta riqueza, mas ela se concentra no 1% mais rico da população, cuja renda aumentou 182 vezes mais que a dos 10% mais pobres entre 1988 e 2011. A entidade prevê que o mundo terá seu primeiro trilhardário em apenas 25 anos.

Quatro anos atrás, o próprio Fórum de Davos identificou o aumento da desigualdade econômica como uma ameaça à estabilidade social no planeta. O FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial também já elaboraram documentos em que alertavam para o fato de essa desigualdade extrema prejudicar o crescimento ao suprimir a demanda, o que compromete a economia como um todo.

"Os números mostram uma distorção do mercado provocada por essa concentração de riqueza, que aumenta a pobreza e piora o desempenho geral da economia", diz Katia Maia, diretora-executiva da Oxfam.

Reforma tributária

"O sistema está funcionando para que o 1% mais rico da população fique cada vez mais rico. A tributação é uma das formas mais importantes de reverter esse quadro e redistribuir parte dessa riqueza pelos outros 99%", apontou.

Na ocasião do lançamento, a Oxfam no Brasil vai iniciar um abaixo-assinado em seu site para pedir ao presidente Michel Temer (PMDB) que se comprometa com uma reforma tributária e com o combate à sonegação fiscal no Brasil.

Estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc ) estimou a evasão fiscal anual do Brasil em R$ 240 bilhões. A isenção fiscal de lucros e dividendos seria outro fator concentrador de renda porque reverteria a lógica de quem tem mais paga mais impostos. Levantamento baseado em dados do IR de 2013 apontou que a isenção dos dividendos de acionistas poderia gerar uma receita de R$ 79 bilhões.

"Esses números mostram que temos caminhos para buscar mais recursos que permitam ao Brasil ter gastos com saúde e educação, dois fatores importantes na redução da desigualdade, condizentes com a necessidade do País", avalia Maia.

O documento também identifica como causa da superdesigualdade o foco das empresas em remunerar desproporcionalmente sua alta cúpula, em invés de investir nos trabalhadores.