Oi apresenta 4ª versão para renegociar dívidas

01:00 · 13.12.2017

Rio. Um ano e meio após entrar em recuperação judicial, a Oi apresentou ontem (12) a quarta versão de sua proposta para renegociar cerca de R$ 64 bilhões em dívidas com credores. A solução encontrada pela diretoria da tele é destinar até 75% do capital da companhia aos bondholders (investidores que compraram títulos no exterior). Esse percentual é resultado de um corte de quase 50% de suas dívidas e de uma capitalização.

A proposta foi apresentada no início da noite ao juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) pelo presidente da Oi, Eurico Teles.

Situação mais delicada

A percentual de 75% é bem maior que os cerca de 25% que o Conselho de Administração tinha oferecido na proposta anterior. O número também é menor que os 90% que pediam os credores. Para analistas, uma fatia superior a 50% indica que a situação financeira da Oi está cada vez mais delicada. "A companhia está perdendo tempo e poder de negociação. Se não chegar a um entendimento rápido com os credores, vai quebrar", disse uma fonte do setor.

Segundo o plano, a previsão é de uma redução da dívida financeira de R$ 49,4 bilhões para R$ 23,9 bilhões, um corte de cerca de 50%. Além disso, a nova versão do plano prevê ainda uma capitalização de R$ 4 bilhões.