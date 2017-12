Ocupação tem alta de 11,3% no NE

01:00 · 21.12.2017

Os hotéis de todas as regiões brasileiras tiveram aumento na taxa de ocupação em novembro, com destaque para Norte e Nordeste, com aumento de 15% e 11,3%, respectivamente, em comparação a igual mês de 2016. Na média nacional, a taxa de ocupação ficou em 62,33%, um aumento de 6,2% em comparação a novembro de 2016. Os dados são do informativo mensal divulgado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb).

Os preços das diárias caíram em praticamente em todas as regiões. No Norte, houve retração de 14,5% na diária média; a exceção é a região Sul, com aumento de 1,7%. Como resultado, o País fechou o mês de novembro com queda de 1% no preço médio pago por noite.

De janeiro a novembro deste ano, a taxa de ocupação no Brasil avançou 1,4% frente a igual período de 2016. As regiões Norte e Centro-Oeste se destacam, com crescimento de 5,6% cada. O preço médio da diária caiu em todas as regiões, com uma queda de 6,9% na média nacional. A maior queda de preços foi registrada no Sudeste de 9,6%.

A receita por quarto disponível (Revpar) caiu 5,6% no País bi nesmo comparativo, principalmente devido à queda de 10,2% no Sudeste, já que no mesmo período as regiões Sul, Nordeste e Centro Oeste apresentaram alta nesse quesito. No levantamento dos 11 meses, a Infohb considerou 381 hotéis, responsáveis com 58 mil unidades habitacionais (UHs).