Ocupação será de 90% nos hotéis

01:00 · 10.10.2017

Os hotéis do Estado deverão estar praticamente lotados no feriado imprensado de Nossa Senhora Aparecida, que vai de 12 a 15 de outubro. A taxa de ocupação hoteleira deverá atingir 90% do total, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Além dos dias de folga, o turismo de negócios é um dos motivos da alta procura registrada no Ceará.

Segundo Darlan Leite, vice-presidente da ABIH-CE, 50% dos visitantes estão buscando estadia na Capital para participar do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, que vai dos dias 10 a 14 desse mês. A outra metade, de turistas, é composta por cerca de 60% de pessoas vindas do Sul e Sudeste, com destaque para São Paulo e Minas Gerais.

> Feriado: 144 mil vão desembarcar na Capital

Apesar de em menor escala, as regiões Norte e Nordeste também tiveram contribuição para o índice elevado de ocupação no Estado, com turistas vindo principalmente de cidades como Mossoró, no Rio Grande do Norte, para as praias cearenses afastadas da Capital. Canoa Quebrada e Beberibe são alguns dos destinos buscados.

"Não só é por causa do feriado. As pessoas estão procurando o Ceará como destino por causa desse congresso de pediatria, mas também porque tivemos algumas melhorias na economia, que estão possibilitando mais viagens para o brasileiro, e também porque Fortaleza melhorou a estrutura para receber turistas, como rodovias que facilitam o trajeto para as praias vizinhas", disse Leite. Outro fator que colaborou para o alto índice de ocupação, segundo ele, é manutenção de preços dos serviços na rede hoteleira cearense, que seguiu sem alterações nos últimos três anos, afirma. De acordo com Leite, essa é uma das estratégias que estão dando certo na hora de atrair os turistas.

Esgotado

Alguns hotéis de Fortaleza já estão até com 100% das reservas preenchidas para o período do feriado. O grande número de hóspedes fez até com que o Gran Marquise contratasse novos funcionários para conseguir manter o nível de qualidade de atendimento do empreendimento.

"Nós estamos muito bem. Tivemos de contratar umas 20 pessoas para conseguir atender nossos clientes e para garantir o conforto de todos durante esse momento de grande movimentação que teremos nos próximos dias aqui no hotel. Temos muitos hóspedes que estão vindo para o congresso e também muitos turistas, e eles já vão começar a chegar nesta quarta-feira", comentou Philippe Godefroit, gerente geral do Gran Marquise.

Calendário

O índice de ocupação deste ano já pode ser considerado como melhor em relação à 2016, já que, no ano passado, o feriado de Nossa Senhora Aparecida caiu em uma quarta-feira, o que fez com muitas empresas e órgãos públicos acabassem não "imprensando" o restante dos dias antes do fim de semana. Mas, segundo Leite, esse feriado tem caráter único, o que dificulta previsões precisas para as próximas datas comemorativas.

"Nós acreditamos que, se a economia continuar a melhorar, devemos manter níveis semelhantes para os próximos feriados. Mas estamos sempre conversando com o governo do Estado para planejar estratégias".