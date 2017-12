Obrigações fiscais: empresas se preparam para mudanças

01:00 · 21.12.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

Mais de 820 mil micros e pequenas empresas e 513 mil microempreendedores individuais serão impactados pelas mudanças ( Foto: Nah Jereissati )

O ano de 2018 trará diversas mudanças que vão afetar o dia a dia das empresas, que já devem ter começado a se preparar no intuito de obter os melhores resultados no período. Entre elas, as novas regras do Simples Nacional, em vigor a partir do dia 1º, do eSocial e da própria Reforma Trabalhista que, apesar de já estar em vigência, ainda segue em processo de adaptação das empresas.

De acordo o empresário contábil Gilson Castro, diretor financeiro do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Ceará (Sescap-CE), entre as mudanças que mais exigem atenção dos empresários estão as do Simples Nacional. "As empresas têm que fazer um estudo tributário para ver se ainda vale a pena ficar no Simples, sob risco de pagar mais impostos e comprometer a rentabilidade do negócio", explica.

Segundo informações da Sage Brasil, mais de 820 mil micros e pequenas empresas e 513 mil microempreendedores individuais (MEIs) serão impactados pelas alterações. Entre as mudanças está o aumento do valor limite de faturamento anual - o MEI poderá faturar até R$ 81 mil, enquanto o limite atual é R$ 60 mil. Já as microempresas permanecem com teto de R$ 360 mil e o faturamento de pequenos negócios passa de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões.

Novas tabelas de enquadramento e mudanças nas alíquotas exigem uma conferência dos micro e pequenos para verificar se não é melhor sair do regime. "É uma mudança automática. Quem não manifestar a escolha de sair do regime, vai estar dentro. Muitas empresas não fizeram os estudos, não estão prestando atenção, e só vão saber quando tomarem o susto em fevereiro com as novas alíquotas. Aí será tarde", diz o empresário.

ESocial

No próximo ano, todas as empresas deverão começar a utilizar a plataforma eSocial, sob risco de enfrentar multas superiores a R$ 180 mil. A mudança na forma de envio das informações trabalhistas e previdenciárias das empresas começa em janeiro de 2018 e será implantada gradativamente até janeiro de 2019, quando se tornará obrigatório também para órgãos públicos.

A mudança começa para empresas com o faturamento superior a R$ 78 milhões no ano de 2016, que devem encaminhar as informações a partir de 8 de janeiro. A medida visa simplificar a coleta de informações referentes a obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Segundo Luciano de Biasi, sócio-diretor do Grupo De Biasi, as mudanças impactam fortemente a rotina das empresas.

"Esse novo modelo vai exigir que os setores da empresa, tais como as áreas de RH, jurídico, contabilidade e finanças, estejam mais integrados de forma a garantir a entrega de informações exatas. Os eventos deverão ser enviados rapidamente, de acordo com os prazos dispostos no Manual do eSocial. Em se tratando de admissões, por exemplo, as informações deverão ser encaminhadas em até um dia antes do início dos trabalhos", explica.

Castro acrescenta que as empresas, neste momento, já deveriam ter feito uma revisão cadastral das informações dos trabalhadores. "Muitas têm problemas de detalhamento dessas informações que, agora, o eSocial vai obrigar a ser disponibilizada. Na prática, gera um custo das empresas porque elas vão passar a fazer algo que não faziam", explica o diretor financeiro do Sescap-CE.

Imposto de Renda

As pessoas físicas e jurídicas que estiverem interessadas em destinar a entidades beneficentes parte do Imposto de Renda (IR) têm até o dia 29 de dezembro para escolher os beneficiados. As leis federais de incentivo permitem que pessoas físicas e jurídicas destinem, em diferentes percentuais, parte do IR para iniciativas culturais, sociais, esportivas e da área da saúde - sem reduzir ou aumentar as dívidas com o Leão.

Uma opção são os Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente, que podem ser municipais, estaduais ou nacionais. Após um diagnóstico local, eles desenvolvem um plano de ação para aplicar os recursos do Fundo em iniciativas/organizações sociais que atuem pelos direitos de crianças e adolescentes. Pessoas físicas podem destinar até 6% do IR devido a esses casos e, empresas que operam sob o regime de lucro real, até 1%.

Através da Lei Rouanet, também é possível destinar parte do IR para instituições e projetos de fomento à arte e cultura no Brasil. No caso de pessoa física, a doação pode ser de até 6% do total do imposto devido, já pessoa jurídica pode destinar até 4% do total de seu Imposto de Renda anual, com base no lucro real. Segundo o Ministério da Cultura, a Rouanet já incentivou mais de R$ 16,4 bilhões pelo mecanismo desde sua criação.

Para destinar os recursos, as pessoas físicas devem realizar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) na versão completa. Já a empresa deve operar por meio do sistema de lucro real. Com isso, basta escolher um dos fundos, solicitar os dados bancários e depositar o valor desejado. É importante guardar o recibo de doação para apresentação à Receita Federal, caso solicitado.