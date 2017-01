Obras terão continuidade

00:00 · 03.01.2017

A secretária de Infraestrutura, Manuela Nogueira, disse que continuará o trabalho que já foi feito, "aprimorando o que precisa ser aprimorado" ( Foto: Fabiane de Paula )

O prefeito Roberto Cláudio também modificou o titular da Secretaria de Infraestrutura do Município, que agora passa a ser comandada por Manuela Nogueira, que era coordenadora de Projeto da Secretaria de Infraestrutura. A nova secretária destaca que, com relação às obras públicas do município, será dada continuidade aos projetos de saneamento e de infraestrutura viária, além das parcerias com as áreas da Saúde, da Educação e outras pastas temáticas.

"A gente vai continuar o trabalho que já foi feito procurando, aprimorando o que precisa ser aprimorado", disse. "Mas nós ainda vamos receber as orientações do prefeito sobre as diretrizes para os próximos quatro anos", completou.

Prioridade

De acordo com o prefeito Roberto Cláudio uma das prioridades da nova gestão é colocar em prática, o Plano Fortaleza 2040. "As grandes transformações são produto do planejamento, de uma visão estratégica coletiva. Então, após três anos de trabalho, vamos colocar em prática a partir deste ano, o planejamento Fortaleza 2040, que foi silencioso mas muito sofisticado", disse. Iniciado em 2014 e entregue em dezembro passado, o Plano Fortaleza 2040 estabelece ações para o desenvolvimento urbanístico, econômico e social da cidade para os próximos 24 anos, com metas e estratégias a serem seguidas pelas próximas seis gestões municipais. (BC)