OAB: 'reforma precisa de debate'

Para Comissão da OAB, há divergência entre o déficit na Previdência e estudos da Anfip ( FOTO: ALEX COSTA )

O governo quer aprovar ainda neste ano a reforma da Previdência, que prevê a elevação da idade mínima para aposentadoria de 60 para 65 anos, entre várias outras mudanças polêmicas que vem gerando debates e sendo alvo de críticas de várias entidades de classe.

Para a presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará, Regina Jansen, "não pode haver uma reforma desse porte, tampouco a redução de direitos sociais, sem antes ocorrer um debate com as entidades civis".

Para ela, a reforma deve envolver um amplo debate com as entidades civis. "A previdência constitui um seguro social que protege o segurado nos momentos mais difíceis da vida, por isso é necessária uma reforma que envolva o amplo debate com as entidades civis, e que dele resulte a manutenção e proteção dos direitos sociais, destacou a presidente da Comissão.

Além das controvérsias do campo do direito, a Comissão também ressalta divergências com relação à PEC nas áreas contábil e de gestão pública. Gustavo Lopes, membro da Comissão de Direito Previdenciário, critica que há controvérsia entre o déficit na Previdência anunciado pelo governo os estudos anuais sobre a Seguridade Social da Fundação Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil). "De acordo com a entidade, não existe um déficit, mas sim um superávit na Seguridade Social", afirma Gustavo Lopes.

A polêmica será tema de debate hoje na OAB Ceará. A audiência pública faz parte da Frente em Defesa da Previdência criada pelo Conselho Federal da OAB e objetiva discutir a proposta.

Participantes

O evento desta quinta-feira conta com a participação da Frente Cearense em Defesa da Seguridade Social, composta por vários sindicatos do Estado do Ceará; dos auditores fiscais da Receita Federal, Gilson Menezes e Marcelo Lettieri; do representante da auditoria cidadã, Enio Pontes; da assistente social do INSS, Vânia Severiano.

Mais informações:

Data e local: Conselho Seccional da OAB Ceará (Rua Lívio Barreto, 668),

Às 9h desta quinta-feira (26)