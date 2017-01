O que falta para a retomada do crescimento

00:00 · 21.01.2017 por Bruno Cabral - Repórter

Com o consumo em baixa e resultados ruins na indústria, a economia brasileira ainda não mostra sinais de recuperação, apesar da expectativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) encerre 2017 no positivo após dois anos seguidos de queda. Entretanto, com o crescimento ainda fraco e a queda da inflação, que deve fechar 2017 próxima ao centro da meta (4,5%), o Banco Central terá mais espaço para cortar os juros, o que deverá estimular a atividade econômica, já que haverá mais dinheiro em circulação.

LEIA MAIS

.Baixa demanda continua a afetar a indústria

.Comércio: componente político é a grande questão

.Menos inflação e mais crédito para ampliar consumo

O corte de 0,75 ponto percentual da Selic, na última reunião do Copom - acima das expectativas - animou o mercado, que já trabalha com a perspectiva de uma taxa básica de juros de um dígito ao final de 2017. E logo após a decisão, grandes bancos anunciaram que haverá redução dos juros ao consumidor.

Entretanto, apesar do ânimo causado pela expectativa de maior oferta de crédito, o economista Henrique Marinho, do Conselho Federal de Economia (Cofecon), diz que o principal risco para o crescimento econômico são as incertezas no campo político. "Diante das reformas que o governo encaminhou, a expectativa é boa. Isso mostra que a economia está encontrando o seu caminho. Então, a expectativa é boa, o lado econômico está caminhando, mas tudo depende do lado político", diz.

Incertezas

Marinho avalia que, hoje, as incertezas quanto ao futuro do governo e, consequentemente, das medidas que ainda não foram aprovadas vem dificultando a retomada da economia. "É preciso saber até que ponto as delações (da Lava Jato) vão abalar o núcleo do governo federal. Até lá, o empresário vai esperar para investir e as pessoas vão esperar para consumir. Os dois grandes fatores que movem a economia são o investimento e o consumo. E as empresas só vão investir onde há consumo", avalia.

Renda e consumo

Outro fator que pesa contra o crescimento é o desemprego, que já atinge 12,1 milhões de brasileiros, na maior taxa de desocupação (11,9%) desde 2012, quando teve início a Pnad Contínua, segundo divulgou o IBGE no final de dezembro.

"O desemprego está muito alto e as empresas não vão investir enquanto não sentirem uma melhora da renda da sociedade", diz Marinho. "Uma esperança (de estimular o consumo) é que o Banco Central promova uma redução acentuada da Selic, de 0,5 p.P., já que a inflação caminha para a meta".

Mesmo com a queda da taxa básica de juros, que deveria reduzir o custo financeiro para consumidores e investidores, o economista Ricardo Eleutério diz que isso ainda não ocorreu. "O Banco Central cortou a taxa de juros, mas os bancos ainda não repassaram essa queda da Selic para o consumidor", ele diz. Para Eleutério, mesmo a tendência de queda da inflação prevista para 2017 deverá ser reflexo do arrefecimento da demanda. "É fruto da recessão", diz.

Expectativa de retomada

Apesar da melhoria de alguns indicadores, Eleutério acredita que as expectativas para este ano "não são muito boas". "O consumo vem caindo e deve continuar caindo. Os investidores do setor privado vêm caindo e devem continuar caindo. E os investimentos do setor público ficarão contidos, por conta da PEC do teto dos gastos", diz. Com relação ao cenário externo, o economista acredita que ainda que as importações e exportações seguirão em queda.

Já no cenário externo, Eleutério diz que há um movimento de protecionismo no mercado internacional que pode prejudicar as exportações brasileiras e que a elevação dos juros nos Estados Unidos deve provocar uma fuga de dólares do País. "Em 2016 tivemos um superávit recorde, mas isso ocorreu porque houve uma queda muito grande das importações. Não vejo para 2017 nenhum alento", diz.

Diante do cenário, Henrique Marinho avalia que o primeiro trimestre deste ano ainda será "muito ruim". Mas, considerando que haja estabilidade política, "a partir do segundo trimestre é quando poderemos dar os primeiros passos para sair do atoleiro, vislumbrando uma luz no fim do túnel", diz.

Estimativas do BC

Para os economistas consultados pelo Banco Central, para Boletim Focus, a perspectiva para este ano é de queda da inflação e da taxa básica de juros e de alta do PIB, produção industrial e de investimento direto no País. No último documento, de 13 de janeiro, a estimativa para o IPCA no final de 2017 é de 4,80%; para a Selic, de 9,75%; para o PIB, 0,5%; produção industrial, 1,0%; e investimento direto no País, de US$ 70 bilhões.