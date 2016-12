Número de passageiros no Pinto Martins cai 11%

00:00 · 21.12.2016 por Raone Saraiva - Repórter

Redução está diretamente ligada à retração econômica no Brasil, fazendo as empresas aéreas diminuírem o número de voos em razão da queda na demanda, avalia economista ( FOTO: RODRIGO CARVALHO )

A movimentação regular de passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, já está 11% menor neste ano em relação a 2015. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), de janeiro até novembro de 2016, 5 milhões de pessoas haviam passado pelo terminal, entre embarques e desembarques. Em igual período do ano passado, foram 5,6 milhões de passageiros.

Já em relação ao número de voos regulares operados pelas companhias no terminal, a queda ficou em torno de 17%. Enquanto a quantidade de pousos e decolagens somou 43.957 de janeiro a novembro de 2015, em igual período deste ano, ficou em 36.387.

O economista Alex Araújo explica que a redução está diretamente ligada à retração econômica no Brasil, fazendo as empresas aéreas diminuírem o número de voos em razão da queda na demanda, principalmente, por viagens corporativas.

"É claro que também houve um recuo nas viagens de turismo e lazer, mas são as viagens de negócios que dão sustentação às linhas aéreas. Com a crise, muitas empresas estão preferindo usar as novas tecnologias para fazer reuniões virtuais. Sai mais barato, por exemplo, pagar por uma videoconferência", observa, lembrando ainda que a oferta de passagens promocionais também caiu nos últimos anos.

Operações internacionais

Diferentemente dos voos domésticos, os pousos e decolagens internacionais registraram incremento de 3,6% na Capital cearense, com 1.222 operações de janeiro a novembro deste ano. Em igual período de 2015, haviam sido 1.179 operações. Os voos nacionais caíram 17,8%, recuando de 42.778 para 35.165.

O número de passageiros internacionais também cresceu 1,3%, totalizando 201.245 passageiros de janeiro a novembro de 2016. Em igual período do ano passado, a Infraero contabilizou 198.632 pessoas. Já o fluxo nacional apresentou recuo de 5,4%, passando de 5,0 milhões para 4,7 milhões.

Alex lembra que, no cenário internacional, a crise econômica está menor que no Brasil. Para ele, o crescimento nas operações internacionais também está relacionada à compra de 40% da TAP Portugal pela Azul e pela fusão da TAM com a LAN, formando a Latam. "Com isso, as companhias têm aproveitado melhor as conexões, sobretudo, nos destinos da América Latina", explica o economista.

Tendência

Em 2015, de janeiro a dezembro, 6,1 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto de Fortaleza. Portanto, para atingir o mesmo resultado do ano passado, seria necessário um fluxo de 1,1milhão de pessoas apenas em dezembro deste ano, o que representaria mais que o dobro da média mensal de passageiros registrada de janeiro a novembro no terminal.

Quanto ao total de voos registrados pela Infraero, 2015 fechou com 48.226 pousos e decolagens em Fortaleza. Para chegar a esse número em 2016, este mês de dezembro teria de fechar com 11.839 operações, o que é praticamente impossível, mesmo com uma demanda maior por conta do início do período de alta estação.

Impactos negativos

Alex Araújo afirma que, enquanto o País não retomar seu crescimento econômico, o setor aéreo continuará sentindo os impactos negativos da retração do consumo. Na opinião dele, o cenário não deverá apresentar mudanças significativas em 2017.

"Ainda vamos precisar de um bom tempo para que a gente tenha, no Brasil, um movimento intenso no setor aéreo, como já foi observado há alguns anos", acrescenta o economista.