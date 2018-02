Número de milionários no Nordeste sobe 7,1%

01:00 · 22.02.2018

Fortaleza/São Paulo. Os nordestinos de alta renda - aqueles com pelo menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atendidos especificamente pelo canal de private banking - somaram 8.380 clientes em 2017, um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. No Brasil, o crescimento foi de 4,8% em igual período. As informações são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O Brasil somou 117.421 clientes em 2017, que fecharam o ano com R$ 964 bilhões investidos no País. Houve um acréscimo de mais de 5 mil contas na comparação com 2016, quando o Brasil somou 112.036 milionários com R$ 831,6 bilhões em aplicações. O total de R$ 964 bilhões aplicados pelos milionários representa 36% de todo o investimento de pessoas físicas no Brasil.