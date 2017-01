Número de linhas móveis no Estado cresce 4,07%

00:00 · 05.01.2017

Fortaleza/Brasília. O Ceará voltou a ter um crescimento no número de celulares em novembro do último ano, segundo balanço mensal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Foram 10.105.597 linhas contabilizadas, o que representa uma expansão de 4,07% ante outubro de 2016.

No entanto, o número não repõe a quantidade de chips ativos em igual mês do ano anterior, quando haviam 11.130.627 linhas móveis.

O País encerrou o mês de novembro com 248,4 milhões de linhas ativas de celulares, segundo a Anatel. Do total, 169,9 milhões (68,42% do total) eram pré-pagos e 78,5 milhões eram pós-pagos (31,58%). De outubro para novembro, 986,5 mil linhas foram adicionadas ao sistema, alta de 0,40%.

Em relação a novembro de 2015, houve baixa de 7,85%, com 21,1 milhões de linhas desativadas. O motivo dessa redução no período é a queda no preço das ligações entre fixos e móveis e entre celulares de empresas concorrentes, o que fez com que o efeito-clube deixasse de ser vantajoso para os consumidores. "Com preços menores para este tipo de chamada, o mercado de múltiplos chips perdeu espaço, gerando cancelamentos dos consumidores que possuíam linhas móveis de diferentes prestadores", informou a agência. "Além disto, a desaceleração econômica também é um dos motivos do encolhimento da base de acessos móveis", completou.

Tecnologia

Entre novembro de 2015 e novembro de 2016, de acordo com a Anatel, foram canceladas 26,6 milhões de linhas pré-pagas. Por outro lado, 5,4 milhões de linhas pós-pagas foram adicionadas à base. A tecnologia 3G ainda é a mais utilizada pelas consumidores. A participação de celulares 3G (GSM e WCDMA) atingiu 70,5%. Os minimodens 3G (dados banda larga) atingiram 1,85%. Já a tecnologia 4G (LTE) atingiu 22,58% de participação, alta de 148,45% em relação a novembro de 2015, com 33,5 milhões de linhas a mais.