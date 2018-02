Novas marcas regionais renovam signos e valor

01:00 · 26.02.2018 por Valerya Abreu - Colunista

A história de alguns produtos considerados de sucesso no mercado costuma explicar muito das suas conquistas, seja por uma visão estratégica, pela sua qualidade, seja por uma lance de sorte ou pelo seu propósito.

Pode-se dizer que a marca cearense Catarina Mina, a cearense que hoje já é global, reúne alguns desses aspectos e é a diretora criativa da marca, Celina Hissa, atendendo um convite da página Marketing, quem conta aqui um pouco dessa história.

Celina, fala sobre a ideia da marca Catarina Mina. Como tudo começou?

A Catarina Mina, marca de bolsas artesanais completa uma década dedicada a enxergar o artesanato brasileiro não só como produto, mas também como processo, tradição e arte. Durante esse período, a marca já desenvolveu produtos de Private Label para grandes marcas como: Osklen, Água de Coco, Maria Filó, Maria Garcia, Daslu, Lilla Ka, Lita Mortari, Vivere e Lelis Blanc e outros. Algumas das coleções desenvolvidas foram destaque em desfiles do SPFW. Assumindo a cultura do artesanato, a Catarina Mina optou em 2015 por abraçar de corpo e alma um caminho: o projeto #uma conversasincera. Nossa ideia é: menos esforço financeiro investido na exposição da marca e mais dedicação a quem realmente faz a Catarina Mina. Isso se concretiza na escolha da matéria-prima, no valor pago às costureiras e artesãs e também através do respeito ao seu modo específico de produção. As crocheteiras têm a segurança da renda mensal, mas trabalham em suas casas, no seu tempo e no seu ritmo próprio. As artesãs traçam o jeito de ser da Catarina Mina e participam efetivamente dos ganhos da empresa. E isso não é fazer discurso. É, simplesmente, o respeito à razão de ser da nossa marca. A marca é a primeira do Brasil a adotar a política de custos abertos e repasse de porcentagens nas vendas para artesãs. Essa é uma forma de convidar o consumidor a conhecer o que há por trás e como funciona a cadeia produtiva na moda. Além disso, valoriza as artesãs que são a razão de ser da nossa marca.

Conta um pouco sobre o produto, qual o diferencial dele e também fale um pouco da sua história.

Os produtos da Catarina Mina aliam o design à cultura artesanal do nordeste. #Transparência: No site da Catarina Mina você tem acesso a todos os custos que compõe a bolsa, assim você sabe quanto é investido em matéria-prima, mão de obra, e todas as etapas até que a bolsa chegue ao mercado. #Pensamento em rede: A principal plataforma de divulgação da marca são as mídias sociais, lá o consumidor é entendido como parte do projeto, ele é viabilizador, divulgador. O projeto #umaconversasincera só é possível devido às várias mãos que fazem parte dessa rede (desde as artesãs até os consumidores que passam de mão em mão essa história).

Com que produtos a marca concorre hoje?

A gente não se preocupa muito com isso. Vejo uma tendência cada vez maior de se pensar exatamente o inverso, ou seja, pensar como podemos trabalhar juntos.

E olhando para o mundo, como você acha que esse produto, que tem uma característica, digamos, regional, se coloca?

Gosto muito de lembrar do pensamento presente em movimentos como o Manguebeat e também o Tropicalismo. Reinventar-se sem sair do seu lugar, sem deixar de estar aqui. Além disso, é sempre bom lembrar: a cultura nunca pára no tempo, está diariamente sendo construída. Queremos cada vez mais trabalhar e criar tendo em mente que a tradução é sempre um ato de criação e que regionalidade não significa estar preso a signos do passado.

A receptividade em mercados fora do Brasil é boa?

Sim, começamos nosso projeto de expansão ano passado, participamos de uma feira em NY e uma em Paris no início desse ano e até o fim do semestre estaremos em 17 países. Às vezes nem a gente acredita.

E sobre a comunicação da marca. Existe uma estratégia pensada por você, como autora da ideia, ou é no feeling mesmo?

Sim, existe estratégia, muita, para isso conto com duas grandes parceiras, a Mariana Marques e a Lívia Salomoni. É essa estratégia pensada a três cabeças e várias mãos que faz a diferença no nosso negócio. Mas, isso não quer dizer que também não haja muita intuição envolvida.

Que canais vocês hoje adotam para vender, além das lojas físicas, e como é a estratégia de distribuição?

Além das parcerias como multimarcas nacionais e internacionais, apostamos no nosso e-shop como espaço de contato direto com nossos clientes. Na loja virtual o cliente tem acesso a todo o universo da marca, nossos processos, nosso pensamento em forma de imagens, nosso propósito, oficinas de trabalho com artesãos e muito mais.

O universo da moda, especialmente o segmento de luxo, costuma ser bem disputado e exigente. Você considera que a marca já se encaixa aí?

Sim, claro. Além do design sofisticado, do acabamento e bom gosto, nossa marca possui o propósito e preocupação com consumo consciente e sustentabilidade. Estes últimos são valores essenciais para qualquer marca de luxo no futuro (o verdadeiro luxo, digo).

E quais os planos para o futuro? Que 'cor' vai predominar mais na narrativa que a marca tá construindo?

Se for para escolher uma cor, eu diria verde, como cor que representa o cuidado com o mundo, com o outro, com a sustentabilidade.