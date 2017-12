Novas ações para estimular economia

01:00 · 21.12.2017

Mais uma rodada de resultados relacionados às ações e projetos do Programa Fortaleza Competitiva será apresentada hoje (21) pelo prefeito da Cidade, Roberto Cláudio. Na ocasião, também serão lançados novos produtos que tem o propósito de estimular a economia local.

O prefeito fará ainda um balanço do pacote de medidas que envolve incentivos e regulamentações com a apresentação dos resultados da nova Luos e do Refis. Estão previstos também o lançamento do Guia do Investidor e a sanção da Lei da Fração do Lote. Como parte dos Arranjos Públicos Privados será lançado o edital de Concessão dos Quiosques e para ampliar o alcance do cidadão e desburocratizar os serviços ofertados pelo Município, serão lançados mais quatro novos produtos na plataforma do Sistema Fortaleza Online: Licença para Antenas, Isenção de Licença para Antenas, Licença Ambiental Simplificada para Atividades e a Renovação do Alvará de Construção.

Como forma de fomentar o mercado de trabalho serão anunciados o edital para Mulheres Empreendedoras e o Catálogo Online do Empreendedor.