Nova tecnologia projeta manequins

01:00 · 21.09.2018 por Yohanna Pinheiro - Repórter

Simulação não necessita de conexão com a internet e dispõe de 30 exemplares de vários tamanhos

A partir da constatação da que lojistas do setor de vestuário enfrentam dificuldades para visualizar o resultado quando precisa escolher manequins para a vitrine ou áreas da loja, a empresa Expor Manequins desenvolveu um aplicativo de realidade aumentada para facilitar esse processo. O aplicativo é capaz de projetar manequins em qualquer ambiente real por meio de dispositivos móveis.

A simulação 3D nos espaços não necessita de conexão à internet: basta o usuário abrir o aplicativo, acionar a funcionalidade e posicionar o manequim no local em que desejar, com possibilidade de girá-lo, mudá-lo de cor e adicionar itens para compor a loja. São cerca de 30 exemplares de diversos tamanhos disponíveis, das coleções mais recentes e vendidas da empresa, quantidade essa que deverá ser ampliada para 70 até dezembro.

Foco no pequeno varejo

De acordo com o CEO da Expor Manequins, Marcos Andrade, a ferramenta é útil principalmente ao pequeno varejo, onde os erros podem ser muito custosos. "Uma pesquisa do Instituto de Marketing Industrial (IEMI) demonstra que a vitrine responde por até 85% das vendas de uma loja de moda e repele cerca de 20% dos consumidores, sendo, portanto, um investimento crucial para o desempenho do ponto de venda", aponta.

Pela ferramenta também se pode fotografar, guardar ou compartilhar o resultado das simulações com outras pessoas, incluindo a solicitação de orçamento para os modelos desejados. Denominado "VM4U" (Visual Merchandising para Você), o projeto foi desenvolvido pela empresa em parceria com a startup Real 2U e está ativo para download nos aparelhos com sistema iOS, com previsão de chegar ao Android em outubro deste ano.

Conceito

A realidade aumentada é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja mesclado ao real, possibilitando uma maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como as pessoas executam tarefas. Ela já é utilizada em ramos como entretenimento, medicina, entre outros, em que as pessoas continuam vendo o mundo real, mas complementado por alguns elementos virtuais. (YP)