Nova Lei de Uso e Ocupação do Solo traz imposto indireto

00:00 · 19.01.2017 por Bruno Cabral - Repórter

Setor afirma ainda que os valores de algumas multas são muito elevados ( FOTO: KID JÚNIOR )

Com previsão de ser votada na Câmara Municipal nos primeiros meses deste ano, a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) de Fortaleza deverá estimular atividades econômicas específicas de determinadas áreas da cidade, por meio da criação de dez Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (Zedus).

Atualmente, pela Luos vigente desde 1996, a Capital conta apenas com cinco Zedus. "Essas novas Zedus vão permitir o desenvolvimento de microrregiões da cidade, que poderão aproveitar suas potencialidades", diz José Carlos Gama, vice-presidente da Área Imobiliária do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE).

Para Gama, as zonas irão aproximar a "cidade real" da "cidade legal". "Na Varjota, por exemplo, será criada uma Zedus para estimular a gastronomia. Hoje, a grande maioria dos estabelecimentos funciona de forma irregular, com relação ao recuo da edificação ou quanto ao número de vagas de estacionamento que oferecem. Mas não se pode inviabilizar a abertura de um restaurante pela falta de vagas. Então, com a nova Luos, a Prefeitura de Fortaleza regulariza estabelecimentos existentes e possibilita a criação de novos", diz.

Multas elevadas

Apesar dos avanços que vê na nova Luos, Carlos Gama entende que os valores de algumas multas estabelecidas na Lei são demasiadamente elevados. "Algumas chegam até R$ 50 milhões", ele diz. "É claro que a multa tem de ser punitiva, mas ela não pode inviabilizar o negócio. É preciso que sejam números mais palatáveis, mais adequados à realidade da cidade", assinala o empresário.

Ônus

Para Gama, a criação das Zonas Especiais de Interesse Social, que exigem que os empreendimentos com mais de 20 mil m² destinem 10% da área para uso de interesse social, acabam funcionando como uma forma de imposto indireto. "Isso vai onerar ainda mais a própria sociedade, na medida em que representará um custo a mais para o construtor e, consequentemente, para o consumidor", diz.

Além do cancelamento de exigência de vagas de estacionamento para esses estabelecimentos foi incluída, por meio das emendas já inseridas na Lei, a permissão da ampliação do tamanho máximo de empreendimentos localizados em vias locais (ruas de menor porte).

Agora, esses empreendimentos poderão ter até 500 m². Foram incorporadas à Luos, legislações que interferem no uso e ocupação do solo já existentes.

Regularização

"Depois do Plano Diretor, a Luos é a lei mais importante. Nosso objetivo é regular o que já está instalado e sem volta, sempre obedecendo às leis vigentes", disse Águeda Muniz, titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza (Seuma), durante encontro nesta semana com empresários, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), para apresentar as mudanças na legislação. Na ocasião, o diretor administrativo da Fiec, Ricardo Cavalcante, ressaltou a importância da atualização da Lei.

"A cidade está sempre mudando e é preciso compreender os problemas que aparecem. Há casos de empresas instaladas há 50 anos que não conseguem renovar documentação pelo local de instalação".

Atualização

A nova Luos é uma atualização da que está vigente desde 1996. Em 2009, foi aprovado o Plano Diretor, estabelecendo que uma nova Lei fosse feita em até dois anos, mas o projeto de Luos teve atraso de cinco anos.

E agora está entre as prioridades da atual gestão. Além da Luos, também tramita na Câmara de Municipal o Código de Obras e Posturas, que, assim como a Luos, regulamenta o Plano Diretor.