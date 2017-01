Nova diretoria do Sinduscon-CE foca em inovação

00:00 · 27.01.2017

André Montenegro terá uma nova gestão de três anos no comando da entidade, que reúne mais de 500 empresas associadas ( Foto: Helene Santos ) Uma das ações que serão destacadas pela nova diretoria do Sindicato das Construtoras do Ceará está o Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil (Inovacon) ( Foto: Reinaldo Jorge )

Com foco em inovação, a nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ceará (Sinduscon-CE), que tomou posse na noite de ontem (26) para o triênio 2017-2019, irá buscar promover ações voltadas, entre outros aspectos, para o aumento da produtividade do setor, disse o engenheiro André Montenegro, que permanecerá na presidência da entidade pelos próximos três anos.

"A gestão vai focar principalmente na inovação. As empresas vão sair dessa crise mais fortalecidas, e sempre têm a necessidade de melhorar a gestão, com ganhos de produtividade, corte de custos e tentar fazer com que isso permita uma redução dos custos dos imóveis", disse Montenegro. Para o presidente do Sinduscon-CE, um dos desafios enfrentados pelos construtores nos últimos anos foi a restrição de linhas de crédito tanto para o consumidor como para o setor produtivo, situação que ele espera que mude neste ano.

"A construção é a locomotiva do País e a gente está vendo essas medidas que o governo está tomando, que são pontuais, mas são medidas que dão certo. Não acredito que haverá solução milagrosa", disse Montenegro, otimista com a retomada da atividade econômica.

A cerimônia de posse da nova diretoria, eleita em dezembro de 2016 na chapa única "Inovar para Progredir", foi realizada na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Para a entidade, medidas instituídas pelo governo em 2016, como a redução das taxas de juros do crédito imobiliário, a redução do limite mínimo para financiamento via carta de crédito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) de R$ 100 mil para R$ 80 mil, ampliando assim a possibilidade de novas contratações de crédito para compra de imóveis e previstas para 2017 pretendem garantir não só a recuperação do mercado, mas também fazer o setor crescer novamente.

Retomada do crescimento

Embora considere as medidas positivas para o setor, o Sinduscon-CE acredita que elas, sozinhas, não serão suficientes para animar o mercado. "A gente precisa é de uma retomada na atividade econômica para que as pessoas voltem a consumir, adquiram confiança, que os empregos sejam conservados e o país volte a crescer", diz Montenegro.

Com relação às ações promovidas pelo Sinduscon-CE, Montenegro destaca o Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil (Inovacon), que passa a ser o braço tecnológico do sindicato. "Queremos aumentar a produtividade das empresas e reduzir custos, além de tornar o processo construtivo mais moderno", afirma. "As empresas se uniram para adotar experiências e compartilhar pontos positivos para ganhar produtividade. E a ideia é agregar mais pessoas nesse grupo". Hoje, o Sinduscon-CE conta atualmente com mais de 500 empresas associadas.

Nova diretoria

Além de André Montenegro, farão parte da nova diretoria, os vice-presidentes José Carlos Gama (Área Imobiliária), Fernando Pinto (Relações Trabalhistas), Paula Frota (Sustentabilidade), Patriolino Dias (Relações Institucionais), Ricardo Teixeira (Financeiro), Emanuel Capistrano (Administrativo), José Simões (Tecnologia), Augusto Souza (Obras Públicas) e Ananias Granja (Obras Pesadas), além de 21 diretores.