Newland assume representação

00:00 · 05.01.2017

A Newsedan foi inaugurada em Recife em novembro do ano passado e está situada no Bairro do Pina, próximo às zonas Norte e Sul da cidade

O Grupo Newland, que já inaugurou a concessionária Newsedan Mercedes-Benz, em Recife, incorporou a representação da marca alemã do Grupo Rodobens, que funcionava em frente ao Aeroporto Internacional da capital pernambucana. Dessa forma, a Newsedan passa a representar de maneira exclusiva os automóveis da marca Mercedes-Benz na cidade.

"Todos os clientes Mercedes-Benz passam a ser atendidos pela Newsedan, que traz para Recife toda a experiência de qualidade e excelência dos serviços premium da marca alemã", salienta Luiz Teixeira de Carvalho, diretor presidente do Grupo Newland, que tem raízes pernambucanas.

"Nossa prioridade é o melhor atendimento possível, visando encantar o cliente Mercedes, que é muito exigente", acrescenta o diretor.

Nova loja

A Newsedan do município de Recife foi inaugurada no mês de novembro do ano passado, e atende todos os padrões mundiais da marca para concessionárias Mercedes-Benz.

Um dos destaques da nova concessionária é a localização. A loja está situada no Bairro do Pina, uma área considerada centralizada, perto da Zona Norte e da Zona Sul da cidade.

Em um espaço amplo, os clientes contam com diversas opções da marca e podem comprar todos os modelos da marca alemã disponíveis no Brasil.

A Newsedan de Recife também oferece uma equipada oficina e boutique, com diversos artigos da marca alemã.