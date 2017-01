Netflix se aproxima de 100 milhões de assinantes

00:00 · 20.01.2017

São Paulo. A Netflix anunciou crescimento recorde de 7,05 milhões de assinantes no último trimestre de 2016, ao redor do mundo, e soma agora 93,8 milhões. Dos novos membros, 5,1 milhões estão situados fora dos EUA, origem do serviço pioneiro de vídeo online por assinatura, há dez anos. Um ano atrás, a Netflix implementou uma expansão para mais de 130 países.

Impulsionado por novas séries como "Luke Cage" e "The Crown" e pelas novas temporadas de "Black Mirror" e "Narcos", esta dirigida pelo brasileiro José Padilha, o mercado externo responde agora por quase metade de sua base de assinantes (47%, ou 44,4 milhões).

"Tivemos lançamentos poderosos no trimestre", disse o diretor de conteúdo, Ted Sarandos. De acordo com ele, a Netflix constatou crescimento em todos os mercados "conforme adiciona programas globais".