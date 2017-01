Nenhuma operadora tem 4G estável no Brasil

00:00 · 19.01.2017

São Paulo. A maioria dos acessos à internet no País é feita pelo celular, mas isso não significa que o consumidor consiga conexão sempre que deseja. Relatório da consultoria OpenSignal mostra, na verdade, que os donos de celulares encontram rede 4G em apenas metade das vezes em que tentam navegar na web. Isso ajuda a explicar a quantidade de vezes que rede sociais avisam que não há conexão disponível para continuar rolando o feed de postagens até o infinito e o tédio acomete o usuário.

"De forma geral, nenhuma operadora no Brasil é capaz de oferecer conexão 4G estável", diz o relatório da OpenSignal. A TIM oferece a melhor rede, segundo a consultoria, com acesso em 59,2% das tentativas de acesso. A cobertura da Vivo também supera os 50%, o que não ocorre com Claro e Oi.

A metodologia da empresa consiste em medir quantas vezes o smartphone encontrou a rede para se conectar a cada intervalo de 10 a 15 minutos. A medida, portanto, não leva em consideração a distribuição geográfica da cobertura. Pela medida geográfica, a Teleco, consultoria brasileira do setor, estima que 71,3% da população brasileira tenha acesso à internet 4G, com 1.519 municípios atendidos.

Velocidade subiu

Já a velocidade da internet 4G subiu, puxada pela Claro, que assumiu a dianteira como operadora de conexão mais rápida à internet. A velocidade média no país é de 19,7 Mbps (megabits por segundo), 2 Mbps acima da média mundial, calculada em novembro do ano passado. A velocidade alcançada pela Claro é de 27,45 Mbps . A Vivo, até então a mais veloz, ficou para trás, com 21,29 Mbps. "A repentina ascensão da Claro para o topo do ranking de velocidade 4G indica novos investimentos que a companhia está fazendo na sua rede, aumentando a capacidade geral da rede e a velocidade de conexão dos seus clientes", afirma a OpenSignal.

A consultoria destacou investimentos que vêm sendo feitos por Vivo, TIM e Claro em melhoria da rede 4G, que pode ajudar a elevar a velocidade de navegação. O relatório da OpenSignal foi gerado entre os dias 1º de setembro e 30 de novembro de 2016, com 39.471 usuários de smartphones no país. Foram processados 770 milhões de dados coletados do APP da empresa.

Opinião do especialista

Telefonia é problema nacional

A telefonia hoje não é um problema setorizado. É um problema nacional. Os usuários conseguem enxergar a ineficiência deste serviço ao conferir que todos os Procons do País têm as teles no topo dos rankings de reclamação. A qualidade do serviço é a principal motivação disso, mas a propaganda que não condiz com a realidade do produto vendido também agrava a situação. E isso é uma prática infrativa, pois o consumidor não consegue usar o que contratou.

Temos, então, um mal serviço aliado à ineficiência da agência reguladora (Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel), o que forma um 'mix' que acaba contribuindo para um péssimo serviço prestado. E a internet brasileira é ainda uma das mais caras do mundo e também uma das piores.

Sávio Aguiar

Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE