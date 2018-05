Negócios locais terão programas acelerados

01:00 · 09.05.2018

Manter níveis de crescimento de uma empresa nem sempre é fácil, mas 16 empresas cearenses foram selecionadas para a edição deste ano do Scale Up, um programa de aceleração da Endeavor, uma das principais organizações sem fins lucrativos de apoio a empreendedores no mundo. Na capital cearense, o projeto acontecerá nos dias 9 e 10 de maio, em um evento exclusivo para as empresas selecionadas.

No Estado, a Endeavor selecionou Alltech Segurança, De bem com a vida, Delfos, Diamantes Langerie, Flee, Helio Energias Renováveis, Locmed Hospitalar, Maquiadoro, Nossa Fruta, NWSoft, Printerama, Rosamango, San Paolo, Snackout, Soma - Conta Digital e Seguros e Vignoli. No ano passado, o programa Scale Up acelerou mais de 200 empresas, que tiveram crescimento médio de 55% e geraram mais de 4.000 empregos. As informações são da Endeavor.

Conexões

Para auxiliar as empresas selecionadas a conseguir bons resultados nos próximos anos, os escolhidos terão acesso a uma rede de mentores de todo o Brasil para que, através da troca de informações com essa rede nacional de empreendedores, consigam aumentar o impacto de suas empresas, gerando mais empregos.

Em um estudo da Endeavor, a organização afirma que 20% das empresas que fizeram parte do programa com mentores tiveram bons resultados econômicos no mercado.