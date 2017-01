Negociação de dívidas com o INSS deve elevar formalização

00:00 · 31.01.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Segundo o Instituto Doméstica Legal, no Ceará, aproximadamente 80% dos trabalhadores domésticos não têm carteira assinada ( Foto: Viviane Pinheiro ) Clique para ampliar

A adesão dos empregadores domésticos ao Programa de Renegociação Tributária (PRT), do governo federal, deve aumentar a formalidade no setor. Segundo o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, para cada três trabalhadores domésticos no País, apenas um tem a carteira assinada. No Ceará, aproximadamente 80% deles atuam na informalidade.

Para solucionar os problemas relativos às dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o governo editou a Medida Provisória (MP) 766 que renegocia os débitos dos patrões. A partir de 6 de fevereiro, os empregadores domésticos que possuem dívidas com o INSS poderão regularizar os débitos em até 120 meses com prestações mínimas de R$ 200.

"A medida provisória é muito importante, pois é uma oportunidade para o empregador doméstico assinar a carteira de trabalho retroagindo à data de admissão real. Ele vai ter 10 anos para regularizar essa dívida, pagando juros muito pequenos", comenta Mário Avelino. Segundo ele, o melhor é respeitar todo este período para não prejudicar o empregado doméstico no seu tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria que é de 15 anos. "Só o fato de retroagir os últimos cinco anos já é um grande avanço", afirma.

Ações trabalhistas

Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, a medida vai evitar também ações trabalhistas e oferecer direitos mínimos a essas pessoas. "Vão estar garantidos o salário maternidade, aposentadoria, auxílio-doença, seguro desemprego e o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", diz.

No caso dos empregadores domésticos, a medida quita dívidas de INSS não recolhidas de seus empregados domésticos (parte do empregado e parte do empregador) e evita o pagamento de multas. Além disso, o governo espera aumentar a arrecadação dos impostos com o programa.

"A renegociação impede ainda de ter seu nome inscrito na dívida ativa da União e ter uma cobrança judicial, ações trabalhistas, e o mais importante, garantir os benefícios previdenciários de seus empregados domésticos", completa Avelino.

Adesão

O prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária vai até o dia 5 de junho de 2017 ou 120 dias a contar da publicação das regras pela Secretária da Receita Federal.

Formas de pagamento

Para o empregador que aderir ao Programa de Renegociação Tributária, o governo federal oferece quatro modalidades de quitação dos débitos.

Na primeira delas, o pagamento de 20% à vista do valor da dívida e liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Na segunda modalidade oferecida, o empregador pode optar por pagar 24% da dívida consolidada em 24 prestações mensais. No restante do débito, são utilizados créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.

Já na terceira forma, está disponível o pagamento de 20% do valor à vista, com o parcelamento do restante em até 96 prestações mensais.

Na última modalidade, o empregador paga a dívida consolidada em até 120 prestações, calculadas de modo a observar percentuais mínimos aplicados sobre o valor do débito.

Custos

A partir do mês de outubro de 2015, com a entrada do eSocial, as alíquotas de contribuição do INSS do empregador doméstico foram reduzidas para 8%, mais a inclusão do Seguro de Acidente de Trabalho de 0,8%. Antes, as alíquotas eram de 12%.

Segundo o Instituto Doméstica Legal, a contribuição do empregado, que é descontada na folha de pagamento do mês, varia de 8% a 11%, de acordo com a remuneração (salário mais horas extras e adicional noturno, menos faltas, atrasos, etc.) paga no mês, conforme tabela vigente a partir de janeiro de 2017.

Programa

O Programa de Regularização Tributária é também uma oportunidade para o patrão que não aderiu ao Programa de Recuperação Previdenciária do Empregador Doméstico (Redom).

O Redom foi instituído pela Lei Complementar nº 150 que regulamentou o emprego doméstico no Brasil. O Programa dava desconto ao empregador como isenção total da multa por atraso e redução dos juros de mora, além do pagamento em até 120 meses.

"A adesão para o Programa de Recuperação Previdenciária do Empregador Doméstico tinha o prazo até o dia 30 de setembro de 2015. Na época, houve participação de apenas 13,5 mil empregadores domésticos no País, pelo fato de ter sido totalmente boicotado pela Receita Federal", diz Mário Avelino.