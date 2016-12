NE responde por 19,6% das unidades entregues

00:00 · 22.12.2016

A Região teve 320 unidades lançadas em outubro, cerca de 7,8% do total nacional ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

A região Nordeste teve 320 unidades lançadas em outubro, tendo a sua participação em 7,8% no total nacional. Foram vendidas 912 unidades, alcançando 12,2% do número vendido no Brasil, segundo os indicadores Abrainc-Fipe. O estudo é elaborado pela Fipe com informações de 20 das 34 associadas da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Em outubro, foram entregues 1.702 unidades de imóveis no Nordeste, com 19,6% do total de entregas no Brasil. Os dados mostram ainda que, em outubro, a região tinha 17 mil unidades disponíveis para compra, alcançando a fatia de aproximadamente 14,5% do número nacional.

No Brasil, os Indicadores Abrainc-Fipe mostram que os lançamentos totalizaram 50.248 unidades no acumulado de 2016, volume 9,4% superior ao observado no mesmo período de 2015. Considerando o mês de outubro, foram lançadas 4.108 unidades, o que mostra um aumento de 25,9% em comparação ao volume lançado no mesmo mês de 2015.

As vendas somaram 83.177 unidades até outubro de 2016, queda de 10,7% frente ao volume observado no mesmo período de 2015. Já em outubro deste ano, foram vendidas 7.454 unidades, o que representa uma queda de 2,5% frente às vendas do mesmo mês de 2015. De janeiro a outubro deste ano, o estudo mostra também que foram entregues 111.330 unidades, montante 7% superior ao observado na mesma base de 2015.