Natura faz oferta pela The Body Shop

00:00 · 10.06.2017

São Paulo. A Natura anunciou nessa sexta-feira (9) que está em negociação com a L'Oréal para aquisição da empresa de cosméticos britânica The Body Shop por 1 bilhão de euros.

Para ser fechada, a transação depende de consulta aos trabalhadores na França e de aprovação pelas autoridades regulatórias, como o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Segundo João Paulo Ferreira, presidente da Natura, fechar o negócio permite que a empresa brasileira atinja três objetivos estratégicos de uma vez: internacionalização, diversificação de produtos e canais de venda, e construção de um grande grupo de marcas globais.

O executivo ressaltou as semelhanças entre as duas empresas, que compartilham o discurso em defesa de desenvolvimento socioambiental sustentável e uso de matérias-primas naturais.

A The Body Shop possui presença em 66 países. A expansão internacional da Natura já vinha crescendo com a incorporação da australiana Aesop em 2013, que hoje tem lojas em 20 países.

A integração da marca deve resultar em um faturamento de R$ 11,5 bilhões, aumento de 45% sobre a receita líquida de 2016. Ferreira disse que foi a L'Oréal quem tomou a iniciativa para negociação, no início do ano. O pagamento deve ser feito de modo integral no momento de fechamento do acordo.