Natal 2018 deve ser melhor e girar R$ 1 bi em vendas no CE

01:00 · 19.09.2018 por Lígia Costa - Repórter

A arquiteta Giovanna Ramalho já se prepara para presentear o filho Eduardo no Dia da Criança deste ano, mas o valor gasto deve ser menor

Consolidada como a data comemorativa mais importante do ano para o varejo, o Natal de 2018 deve movimentar R$ 1,032 bilhão no Ceará.

A estimativa inicial é do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Maurício Filizola.

Ele toma como base de análise a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), segundo a qual o Natal irá movimentar R$ 34,4 bilhões em vendas em todo o Brasil, gerando ainda a contratação de 72,7 mil trabalhadores temporários.

"Se levarmos em conta o PIB (Produto Interno Bruto), a participação do Estado no mercado (nacional) chega a algo em torno de 3%", contabiliza.

Conforme pesquisa da CNC, a desaceleração da economia no segundo semestre deve levar as vendas do varejo a crescer menos neste Natal (2,3%) do que no ano passado (3,9%).

Mas Maurício Filizola acredita que a pesquisa local - a ser divulgada em breve, mas ainda sem data definida- vai retratar com mais precisão a realidade atual do Estado. "Essa pesquisa da CNC é nacional e o que sabemos é que o comércio do nosso Ceará é um pouco mais criativo", afirma. Sem falar que o cenário pré-eleição, no País como um todo, ainda é de incertezas, diz, considerando que "isso pode até alterar o resultado da pesquisa".

Para que o resultado seja mais positivo no Estado, o presidente da Fecomércio-CE orienta que todo lojista deve se preparar para o período, especialmente no quesito gestão.

O que compreende não somente uma retaguarda financeira, como ainda layout de loja, exposição de produtos, treinamento de equipe, entre outras providências.

"Tudo isso influencia no resultado de um negócio. Inclusive o marketing, porque a gente compra muito pela embalagem. Se olhar pro negócio, ele é como uma embalagem em formato maior", afirma Filizola.

Dia da Criança

Terceira data comemorativa mais aguardada pelo varejo, o Dia da Criança - comemorado no dia 12 de outubro - também deve gerar nesse ano um volume de vendas maior do que aquele registrado em igual período de 2017. A tendência positiva, segundo Maurício Filizola, deve se repetir durante a Black Friday, realizado este ano na sexta-feira do dia 23 de novembro, inaugurando a temporada de compras natalícias. "Se pegarmos as pesquisas anteriores em relação às datas comemorativas, veremos que todas foram mais positivas esse ano (ante 2017). Se formos na mesma direção, essa pesquisa nacional pode não refletir o Ceará", que pode avançar nos bons resultados.

Presente

Mãe de Eduardo, de sete anos, a arquiteta Giovanna Ramalho já se prepara para presentear o filho neste Dia da Criança. O ticket médio de R$ 100, tradicionalmente gasto com uma programação infantil e um presente mais simples, entretanto, pode ter valor reduzido este ano. No Natal, o presente de Eduardo - que costuma ser mais caro - está garantido, mas as lembrancinhas para os demais membros família correm o risco de serem entregues somente em 2019.

Endividamento menor

A diretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante, corrobora que, embora ainda seja cedo para cravar percentuais de crescimento nas vendas, tanto o Dia da Criança, como a Black Friday e o Natal prometem um incremento mais pujante este ano, em relação a 2017. "Nós, do comércio de Fortaleza, estamos com uma expectativa de Natal mais aquecido porque, desde agosto, está havendo uma redução no endividamento do consumidor", afirma.

Os motivos são porque o consumidor está priorizando o pagamento de suas dívidas, no momento em que recebe a primeira parcela do 13º salário e tem o saque do PIS/Pasep liberado.

"Tem muita gente limpando nome e isso é uma conscientização excelente, pois a pessoa fica apta a voltar a consumidor e o comércio, consequentemente, espera aumentar o número de contratações (de trabalhadores temporários)", destaca Cláudia Brilhante.