Não perdemos nenhum cliente, diz diretora da Oi

00:00 · 05.01.2017 por Armando de Oliveira Lima - Repórter

Os quase seis meses de recuperação judicial oficializada não interferiram no mercado corporativo da Oi, segundo garante a diretora de Negócios B2B da operadora, Cátia Tokoro. Enquanto realiza um roadshow para divulgar a nova solução de segurança da companhia, ela afirmou que o movimento foi contrário: a empresa registrou expansão tanto de receita quanto da carteira de clientes no terceiro trimestre de 2016 ante igual período de 2015 - quando os últimos dados foram revelados. No Ceará, o crescimento chegou a 4% no número de clientes e 20% em receita no mesmo comparativo.

"Não perdemos cliente nesse período. A recuperação judicial influenciou (o mercado), mas o que a gente tem trabalhado é a comunicação e a transparência total com nossos clientes. E mais do que isso, o nível de serviço e a qualidade da nossa operação nos últimos meses em que estamos em recuperação judicial é fator muito crítico de sucesso para a gente", afirmou Cátia Tokoro. A diretora de Negócios B2B conta que muitos clientes buscaram informações sobre a empresa após a divulgação do pedido de recuperação, feito em 20 de junho de 2016, mas a estratégia de levar informações tem garantido "a tranquilidade deles com a patamar muito alto e estabilidade na prestação de serviços".

Representatividade do NE

Responsável por 30% da receita da Oi no mercado corporativo, o Nordeste divide com o Sul a segunda posição em termos de lucratividade para a empresa, e o Ceará, segundo informa Cátia, tem aumentado a participação na carteira de clientes da companhia no último ano.

A expectativa da companhia é continuar com uma média trimestral de 20% de crescimento em Tecnologia da Informação (TI) e Serviços de Valor Agregado (SVA). "Na regional CE (Ceará, Maranhão e Piauí), a Oi registrou aumento de mais de 13% na receita de TI e SVAs para grandes empresas no terceiro trimestre de 2016 em comparação com o mesmo período do ano passado", informa a operadora.

O Sudeste continua como o líder deste mercado no Brasil e a diretora afirma que possui equipes pré e pós-vendas trabalhando com cada empresa parceira visando atender às demandas de cada uma por completo.

Operacionalidade e custos

Com uma ferramenta de segurança, voltada para a gestão, controle e proteção de aplicações em nuvem dentro do mix de soluções, o chamado Cloud Secutity Oi, Cátia Tokoro diz acreditar que a busca por segurança deve continuar entre as principais demandas para 2017.

No entanto, ainda devido aos efeitos da crise econômica de 2016, as soluções TI e SVA diretamente relacionadas à otimização da operacionalidade e na diminuição de custos das empresas devem continuar em alta nas contratações do mercado corporativo da Oi. "Como o mercado de forma geral se transformou, as empresas tem buscado mais produtividade e redução de custos, e boa parte do nosso portfólio ajuda nosso cliente nesta melhoria", destaca a diretora de Negócios B2B.