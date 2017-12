Nacional Gás recebe Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia

00:00 · 22.12.2017

A Nacional Gás foi agraciada com o Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia 2017 por cinco trabalhos nas categorias Gestão, Saúde e Segurança. A honraria, realizada pelo Projeto GLP Qualidade Compartilhada - entidade que congrega empresas pertencentes à indústria do GLP -, tem como objetivo estimular empresas e profissionais da área a registrar de forma sistemática os seus estudos, experiências e desenvolvimentos na forma de trabalhos técnicos. O Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia também tem como objetivo possibilitar a disseminação dos avanços obtidos por toda a cadeia de produção, distribuição e utilização do GLP e reconhecer publicamente os esforços realizados no desenvolvimento dessas atividades.

Homenagem

A cerimônia do Prêmio GLP, ocorrida em São Paulo, no dia 14 de dezembro, contou com uma homenagem póstuma ao Chanceler Airton Queiroz por sua contribuição ao setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e pelo legado deixado nas áreas social, cultural e educacional e artística do Ceará e do País. O Chanceler foi representado pelo professor Roberto Menescal, que recebeu a homenagem das mãos do superintendente da Nacional Gás, Mario Wellington Perazzo.

"Este é um prêmio que avalia a qualidade e inovação e a importância de participar deste tipo de evento é que você deixa de ser um espectador para ser um agente ativo deste processo de mudanças no setor", destacou Alisson Matos, gerente nacional de operações da Nacional Gás. "A Nacional Gás foi premiada em cinco categorias, competindo com empresas de todos os segmentos do setor de GLP do País".

Categorias

Na categoria Saúde, a Nacional Gás recebeu a premiação Bronze com o case "Utilização de umidificador para a redução da eletricidade estática e da temperatura na plataforma de envase de GLP", de autoria da coordenadora de operações, Paula Silva Marques, do engenheiro de manutenção Gilval de Souza Menezes e da assistente administrativa Alice Crispim de Lima Murad.

Na categoria Gestão, a Nacional Gás, juntamente com outras sete empresas, foi agraciada com a premiação Prata pelo trabalho "Guia de referência de regulamentação da sistemática de destroca de recipientes", assinado por Paula Marques.

Na mesma categoria, a empresa do Grupo Edson Queiroz, junto a outras quatro empresas, recebeu a premiação Bronze, pelo case "Estudo sobre a utilização da plataforma web para acompanhamento dos recipientes transportáveis de aço para GLP para destroca", de autoria de Paula Marques e do supervisor técnico Felipe Luiz Nunes.

Com o case "Teste de vaporizador Zimmer na operação de GLP", a Nacional Gás, juntamente com a Universidade de Fortaleza (Unifor), recebeu a premiação Prata na categoria Aplicações do GLP. O trabalho é de autoria de Manoel Soares de Lima Filho, coordenador de operações, Faber Cintra Pinheiro Milhome, supervisor técnico, e dos professores João Batista Furlan e Roberto Menescal de Macêdo, da Unifor.

A Nacional Gás, em parceria com a EGSA, também venceu o prêmio Bronze na categoria Logística, com o case "Alterações nos autotanques com objetivo de aumento de disponibilidade da frota granel". Os autores do projeto foram o supervisor técnico Eduardo Menezes Ponte, o coordenador de operações Manoel Soares de Lima Filho e o supervisor técnico Faber Cintra.