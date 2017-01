Na primeira semana do ano, dólar cai 1%

00:00 · 07.01.2017

São Paulo. O dólar voltou a se fortalecer frente à maior parte das moedas nessa sexta-feira (6). O motivo foram os dados do mercado de trabalho americano em dezembro, que fortaleceram as apostas de aumento mais rápido dos juros americanos ao longo deste ano. No Brasil, a moeda americana à vista ganhou 0,64%, a R$ 3,2212. Nesta primeira semana do ano, porém, o dólar caiu 1%.

O Ibovespa fechou em queda de 0,65%, aos 61.665,37 pontos. O giro financeiro foi de R$ 5,3 bilhões. Na semana, o principal índice da Bolsa registrou valorização de 2,39%. As quedas do índice foram lideradas por BRF ON, com -4,75%, com a notícia do aumento da tarifa de importação de frango da Arábia Saudita. As ações da Petrobras caíram 0,57% (PN) e 1,52% (ON). Na véspera, a estatal anunciou o reajuste apenas do diesel. O mercado esperava também aumento da gasolina.

Os papéis da Vale também recuaram, acompanhando a queda de 3% do minério de ferro na China. Tanto os papéis PNA quanto os ON perderam 2,66%. Os papéis do setor financeiro fecharam com sinais mistos.

O mercado de juros futuros fechou em alta. O contrato de DI para janeiro de 2018 passou de 13,365% para 13,385%.