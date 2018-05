Na abertura, fluxo deve crescer 10%

01:00 · 05.05.2018

Varejista de moda estreia no Ceará no próximo dia 12 e tem mais de 800 lojas espalhadas pelo mundo, com US$ 4,4 bilhões em vendas por ano

Operação que gerou fortes expectativas no consumidor fortalezense desde o primeiro anúncio, a Forever 21 deve estrear em na Capital cearense com um fluxo de pessoas 10% acima de um dia de véspera de Dia das Mães do ano passado, por exemplo. A loja será inaugurada no próximo dia 12 de maio, apenas um dia antes da segunda data mais forte para o comércio em vendas.

A projeção é do superintendente do Shopping Iguatemi, Wellington Oliveira. Na inauguração, as 100 primeiras pessoas a chegarem na loja da Forever 21 receberão um brinde surpresa, ação que foi pensada de forma conjunta entre a marca e o empreendimento cearense.

Grande varejista mundial e uma das principais cadeias norte-americanas na área de moda, a Forever 21 tem mais de 800 lojas espalhadas pelo mundo e US$ 4,4 bilhões em vendas por ano. A grife californiana é uma varejista reconhecida por oferecer roupas e acessórios de tendências atuais da moda.

Wellington destacou ainda a chegada de outras novas operações ao Iguatemi ainda neste ano. Entre elas estão a iPlace Conceito, principal revendedor da Apple, e uma unidade do Porpino em um formato gourmet.

"Temos algumas negociações em andamento. A nossa expectativa é trazer algo em torno de 40 operações até o fim de 2018", destaca ainda Wellington Oliveira sobre as expectativas do empreendimento quanto às negociações para este ano.

Faturamento

No primeiro bimestre deste ano, o Shopping Iguatemi Fortaleza faturou R$ 220 milhões, mantendo, dessa forma, a sua trajetória de expansão em 2018. A expectativa da Jereissati Centros Comerciais (JCC) é que os números de 2018 do Iguatemi Fortaleza superem o desempenho de 2017, quando as vendas nas lojas do empreendimento apresentaram avanço de 10% em relação ao ano de 2016, alcançando R$ 1,36 bilhão em vendas.