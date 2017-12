Museu do Mar será retomado e incluído em concessões

01:00 · 19.12.2017

O presidente do BNB, Marcos Holanda, recebeu, ontem, o titular da Setfor, Alexandre Pereira

Projetado há mais de 10 anos pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, o Museu do Mar deve fazer parte do pacote de concessões a ser lançado pela Prefeitura de Fortaleza, segundo afirmou o titular da Secretaria do Turismo da Capital (Setfor), Alexandre Pereira. Para tal, o secretário contou que o projeto está sendo atualizado, inclusive, com a participação do bisneto do autor do projeto, o também arquiteto Caíque Niemeyer.

"Voltamos a estudar o projeto, tivemos uma reunião e a ideia é colocar o Museu do Mar no nosso plano de concessões para o próximo ano", afirmou Pereira, destacando o novo momento turístico vivido pela Capital com o fortalecimento do setor da aviação civil no Estado.

O projeto original do Museu do Mar, resgatado pelo secretário, chegou a ser licitado em 2005, mas a falta de acordo entre Prefeitura e governo do Estado sobre onde instalar o equipamento e também questionamentos pelo Ministério Público sobre os impactos ambientais da obra, fizeram com que o projeto fosse paralisado. Em 2012, o orçamento foi fechado em R$ 27 milhões pelo Estado, mas não seguiu em frente, até agora.

"Como a gente está fazendo as concessões de alguns equipamentos da Prefeitura, com ações na orla de Fortaleza, retomamos a discussão sobre o Museu do Mar. Pretendemos, inclusive, apresentar o projeto ao Banco do Nordeste", afirmou Pereira.

Banco

O secretário esteve reunido ontem (18) com o presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), quando, segundo explicou, apresentou algumas das ações planejadas pela Prefeitura para o Turismo da Capital.

Para o próximo ano, de acordo com ele, uma reunião entre as equipes técnicas da Setfor e do Banco foi agendada para discutir o apoio do BNB a projetos incentivados ou capitaneados pela Secretaria Municipal.

Além das concessões planejadas para a orla de Fortaleza, Pereira disse estudar também o pedido de apoio aos pequenos e micronegócios, cuja atuação está sob a tutela da Secretaria do Turismo. "Nós movimentamos mais de 50 segmentos da economia, principalmente micros e pequenas empresas, e fomos conversar com o Banco do Nordeste visando o apoio deles, principalmente nesta questão da inovação", acrescentou.