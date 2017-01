Mulheres são 57% dos inadimplentes na Capital

00:00 · 31.01.2017

De acordo com os dados da CDL Fortaleza, cerca de 50% dos consumidores que estão inadimplentes têm dívidas acima de R$ 500 ( Foto: Fábio Lima )

O cenário difícil vivido pelas famílias e por praticamente todos os setores da economia resultou em crescimento da inadimplência no último ano. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o número de inclusões em cadastros negativos avançou 4,8% em 2016 ante 2015 na Capital cearense. Entre os inadimplentes em Fortaleza, 57% são do sexo feminino, predominando a faixa etária de 30 a 39 anos. Quase 50% das dívidas são acima de R$ 500.

As regularizações, por sua vez, caíram 2,8%, levando em conta a mesma base de comparação. E a recuperação ainda desses índices ainda em 2017 não é algo tão palpável. Entretanto, a situação não deve apresentar piora, mantendo-se em um patamar estável ao longo dos meses. A avaliação é do superintendente da CDL, Antônio Carlos Rodrigues. "Esse aumento da inadimplência está em consonância com o desempenho atual da economia, de desemprego e de queda nas vendas do comércio", analisa.

"O desemprego é o último que reage, então ainda vamos conviver com isso neste ano, embora haja uma sinalização positiva de no segundo semestre começarmos a reverter essa curva da economia", pontua Rodrigues.

Apesar do avanço, ele acredita que os números estão sob controle. "As pessoas estão desempregadas e não estão mais contraindo dívidas a prazo. Quem conseguiu permanecer em seus empregos está mais cauteloso e pensando melhor antes de se endividar", explica Rodrigues.

Crédito

O ano de 2016 foi marcado fortemente pelo uso do cartão como a principal ferramenta de crédito dos brasileiros. Para quem se enrolou com o rotativo do cartão de crédito no ano passado, é preciso ficar mais atento às dívidas neste ano. Na última semana, o Conselho Monetário Nacional (CMN) divulgou norma estabelecendo prazo máximo de 30 dias para o uso do rotativo do cartão de crédito.

Dessa forma, quem pagou apenas uma parte da dívida contraída no cartão para o mês deverá pagar a fatura integralmente no mês seguinte, ou terá que negociar com o banco para quitar o valor por meio de uma outra linha de crédito. Os bancos terão até o dia 3 de abril para implementar as medidas.

Medida benéfica

Para o superintendente da CDL de Fortaleza, a medida será benéfica para comércio e consumidores. "Os juros do rotativo são muito altos, então a determinação vem no sentido de fazer com que seja procurada uma linha de crédito mais barata nos bancos para financiar a dívida do cartão. Será um processo educativo e bom para a sustentabilidade do endividamento", diz.

Ele aconselha que, para quem já tem dívidas rolando no rotativo do cartão de crédito, o ideal é evitar procurar o cheque especial. "O cheque especial é um crédito emergencial. Não é para ser utilizado todo mês", frisa Antônio Carlos Rodrigues.