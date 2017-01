MRV que lançar 11 empreendimentos

00:00 · 14.01.2017

Este ano, a perspectiva da MRV Engenharia é lançar, a partir de março deste ano, 4.378 unidades, distribuídas em 11 empreendimentos em Fortaleza, nos bairros da Messejana, Maraponga e Passaré, e na Região Metropolitana de Fortaleza, no Eusébio e em Maracanaú. O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado é R$ 657 milhões. As unidades são de um ou dois quartos com vaga de garagem e custo a partir de R$ 135 mil. Todos os projeto estão inserido dentro do programa nacional de habitação Minha Casa, Minha Vida.

"Estamos considerando o nosso otimismo em relação ao mercado e afastando o pessimismo da crise. Fortaleza para MRV é super importante e estratégica, por isso investimos bastante aqui. Estamos otimistas com os novos processos e celeridade de aprovação dos projetos pela Prefeitura", informa o diretor comercial do Nordeste da MRV Engenharia, Yuri Chain.

Todas as unidade devem gerar entre 3 mil e 3,5 mil com prioridade para mão de obra local. Nos últimos dois anos o mercado deu uma acomodada, pois antes já chegou a faltar pessoas especializadas.

Tendências e diferenciais

As construtoras estão apostando em condomínios que priorizam as áreas de lazer e social. "As cidades estão ficando mais violentas e as pessoas estão passando mais tempo em casa. Além de estarem trabalhando muito". Entre os itens essenciais estão piscinas, salões de festas, estações de ginástica, espaços goumert, quadra de esportes, espaços kids e bicicletário.

Chain avalia que entre os diferenciais da empresa estão a escolha de localizações estratégicas perto de grandes Avenidas e próximo aos shoppings das, mesmo sendo projetos direcionados para o MCMV, área de lazer e as áreas verdes.

Selo azul ambiental

Além do selo próprio da empresa, a MRV conquistou o selo azul ambiental da Caixa Econômica Federal no projeto For Life, localizado na Maraponga. Para este ano a empresa tem a meta de plantar cerca de 130 mil árvores no território brasileiro.

O executivo considera que o mercado local ainda é bom, pois existem poucos concorrentes no setor popular se comparar com centros como as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

A chegada da Victa é vista de forma positiva por Chain. "Temos um mercado grande e uma boa economia. Eles estão numa região (Caucaia) que não temos obras. É bom, porque enquanto alguns estão receosos em investir outros investem e dá uma animada no mercado. Quanto mais concorrência melhor e os melhores se sobressaem", avalia o diretor comercial do Nordeste da MRV Engenharia.

A empresa já estuda alguns projetos para 2018 e prevê lançar 2.000 unidade espalhados entre três ou quatro empreendimento nos bairros da Maraponga, Passaré e Jacarecanga. O que representa um VGV de R$ 300 milhões. A maior parte dos lançamentos da MRV é financiado pela Caixa Econômica Federal. "Isso é uma segurança para o cliente que realmente o projeto vai sair", enfatiza.

Distratos

Em 2016, a MRV adotou uma nova política para aprovação de crédito junto à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil o que repercutiu numa queda de cerca de 50% das devoluções. "O cliente só distrata se realmente perder o emprego", constata Chain. No primeiro semestre o percentual foi de 22% e no segundo 6,5%. No ano, foram lançadas 600 unidades com VGV de R$ 94 milhões.

"O ano de 2016 foi bom dado todo o cenário adverso da economia e problemas que o País vem passando. Não foi só para MRV, mas para todo o setor voltado para Minha Casa, Minha Vida que sentiu menos", avalia o diretor. Atualmente, entre 90% e 95% dos projetos da construtora no Ceará são destinados ao MCMV indo para 100%.