MPEs: Régis Medeiros lidera projeto no Interior

00:00 · 09.06.2017

Recém-nomeado como subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Régis Medeiros deve liderar um projeto de desenvolvimento das micros e pequenas empresas (MPEs) do Interior do Ceará, a partir de uma parceria da SDE com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), como informou o titular da pasta, Cesar Ribeiro.

"O objetivo é criar uma estrutura para que continuem se desenvolvendo dentro da região de cada um deles", afirmou o secretário, ao dizer que o projeto estará sob o radar da subsecretaria principalmente. Hoje, Ribeiro contou que é efetuado um mapeamento para identificar as cadeias produtivas de cada região e o que pode ser desenvolvido pelo poder estadual.

Cesar Ribeiro ainda destacou a atuação de Régis Medeiros no turismo cearense - ele já foi presidente do Convention Bureau e da Associação Brasileira da Indústria dos Hoteis no Ceará (ABIH-CE) - como de bastante importância para os trabalhos desenvolvidos na SDE.

"Temos grandes projetos e cabe a nós dividir isso. Temos que trabalhar com muita tranquilidade pois são projetos de longo prazo, que é preciso desenvolver de maneira sustentável", afirmou o secretário, citando ainda projetos voltados à energia renovável e também ao agronegócio em cidades cearenses.