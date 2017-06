MPEs: competitividade e inovação premiadas

00:00 · 08.06.2017

O Banco do Nordeste realizou ontem a solenidade de entrega do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa no Ceará, em reconhecimento às empresas que se destacaram por melhoria da competitividade e ideias inovadoras.

Foram entregues troféus a três clientes do banco que se destacaram nas categorias Indústria, Comércio e Serviço. Outras 12 empresas também foram citadas como destaque, dentre 30 indicadas ao prêmio. As empresas selecionadas obedeceram a critérios como faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, com pelo menos 12 meses de atividade; crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) vigente e sede na área de atuação do Banco do Nordeste.

"O Prêmio MPE é uma oportunidade de reconhecer as boas iniciativas que se tornaram referência em suas atividades, graças ao apoio creditício do Banco do Nordeste. É importantíssimo para o Banco constatar que sua atuação tem feito a diferença na vida das pessoas", disse o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do Banco do Nordeste, Luiz Sérgio Machado.

"O BNB destina uma grande fatia dos recursos do FNE para o segmento das micro e pequenas empresas. O Prêmio é uma oportunidade de o Banco mostrar as ações de atendimento a esse segmento tão importante para o Nordeste. É um momento importante também para o empresariado cearense conhecer os casos de sucesso de empresas que se utilizaram dos recursos do Banco para crescer. Além disso, todos os nossos parceiros institucionais se envolveram nessa escolha", afirmou o superintendente estadual do Banco do Nordeste no Ceará, Jorge Antonio Bagdêve de Oliveira.

Agraciados

Na categoria Serviços, a vencedora foi a empresa Digipaper.Com, referência em serviços gráficos no município de Paraipaba e toda a região, e se destaca nas áreas de Gestão Empresarial, Tecnologias e Inovações.

Luiz Gustavo Carneiro Cavalcante recebeu o prêmio e exaltou a característica da empresa de atuar com um mix de produtos e serviços bastante diversificado. "A Digipaper começou em 1999, logo que surgiram as faculdades no interior e houve a necessidade de fazer trabalhos de digitação. Daí, fomos trabalhando e aumentamos o mix. Hoje, abrange papelaria, gráfica rápida, instrumentos musicais, material de informática, manutenção de computadores", relatou.

Já na categoria Indústria, a Job Roupas Profissionais, de Juazeiro do Norte, destacou-se pela avançada gestão, preocupada com o bem-estar dos colaboradores e socialmente responsável. "A real função do negócio não é ganhar dinheiro, é dar dignidade às pessoas", pontuou o sócio-diretor Jadson Rodrigues.

O Mercantil Diony Andrade, de Sobral, foi o agraciado na categoria Comércio. O proprietário Diony Andrade, que vendia picolé antes de montar o negócio, virou notícia com seus vídeos e maneira irreverente de divulgar o estabelecimento nas redes sociais. "Concorrência, dia fraco, crise, isso não existe. Procuro ser diferente e me destacar", disse.

O presidente do BNB, Marcos Holanda, exaltou a vocação do banco em apostar nos micro e pequenos empreendimentos. "O Banco do Nordeste sempre teve na micro e pequena empresa seu público preferencial. É através dela que o banco chega às pessoas. A gente percebe, nessa característica, de ser parceiro do empreendedor e crescer com ele, e os testemunhos das empresas mostram isso", afirmou.