MP pode elevar conta de luz em R$ 4 bilhões

01:00 · 26.04.2018

São Paulo. A privatização da Eletrobras ainda é incerta, mas os esforços do governo para aprovar a medida podem deixar como herança uma conta de ao menos R$ 4 bilhões por ano aos consumidores de energia, segundo cálculo da Abrace, associação que representa grandes consumidores de energia. Os encargos adicionais foram incluídos em uma MP (medida provisória), publicada no fim do ano passado, que tinha como objetivo destravar os estudos para a privatização da estatal de energia e aprovar medidas que viabilizariam a venda das seis distribuidoras da Eletrobras.

A redação final apresentada pelo relator, Julio Lopes (PP-RJ), na quarta (25), trouxe uma série de alterações, que vão desde o aumento da tarifa de energia de usinas geradoras até a criação de um fundo para pagar por dois anos o salário de funcionários das distribuidoras da Eletrobras caso estes sejam demitidos após a privatização.

O texto ainda será votado no dia 8 de maio por uma Comissão Mista do Congresso, mas a Abrace já planeja questionar judicialmente o desvio de finalidade, afirma o presidente da entidade, Edvaldo Santana. "A MP original tinha três artigos e três páginas. Agora, tem 25 artigos e 15 páginas", disse, estimando um impacto nas tarifas de ao menos 6%. Outra mudança na MP criticada é o aumento do preço do gás natural utilizado em usinas térmicas contratadas no início dos anos 2000.