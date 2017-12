Movimento internacional no Aeroporto sobe 11,6% no ano

01:00 · 15.12.2017 por Hugo Renan do Nascimento- Repórter

Com as taxas de ocupação das aeronaves em alta e os preços das passagens em queda, o movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, já registra elevação. De acordo com informações, divulgadas ontem (14), pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o número de embarques e desembarques internacionais saltou 11,6% no acumulado deste ano. Foram cerca de 227,5 mil passageiros contra 203,9 mil no mesmo período de 2016.

Apenas em novembro de 2017, foram mais de 23 mil viajantes internacionais, uma alta de 10,6% em relação a igual mês do ano passado, quando foram movimentados 20,8 mil passageiros. Na comparação com outubro, o movimento internacional se manteve estável. No mês passado, o Pinto Martins registrou o embarque e desembarque de 23.093 viajantes, enquanto que em novembro foram 23.053 passageiros.

Fortaleza se prepara, para a partir de próximo ano, receber novos voos internacionais para Paris e Amsterdã, operados pela Air France-KLM, além das rotas para Orlando, através da Latam Brasil. Além disso, existe a expectativa do anúncio de voos da Delta/Gol para os Estados Unidos e da Copa Airlines para o Panamá.

Considerando o movimento doméstico e internacional, o Aeroporto registrou até novembro deste ano cerca de 5,3 milhões de passageiros contra 5,1 milhões no mesmo período de 2016. Isso representa um crescimento de 4,3%. Na comparação de novembro de 2017 com o mesmo período de 2016, o avanço na movimentação foi de 6,5%, quando foram registrados 473 mil viajantes contra 444 mil em novembro do ano passado.



Estrangeiros

Os turistas internacionais que vieram ao Ceará em 2017, até o mês de outubro - conforme os dados mais recentes da Secretaria do Turismo do Ceará -, são em sua maioria residentes na Europa, conforme apontam os dados da Polícia Federal. Portugal lidera o ranking com 16% dos turistas, seguido por França (15%), Itália (14%), Argentina (12,5%) e Alemanha (8%).

Em valores absolutos, os mercados que mais cresceram em relação a 2016 foram Colômbia (160%), França (74%), Suíça (28%), Alemanha (19%), Argentina (18%) e Portugal (3,7%).

De acordo com pesquisa realizada pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), o gasto per capita do turista internacional é de R$ 4.548,50 e que a permanência média é de 9,7 dias. A maioria utiliza a rede hoteleira formal (64%), possui curso superior (82%) e vem acompanhado da família (42%). Além disso, a maioria dos estrangeiros (56%) considerou que o Ceará superou suas expectativas.

Previsão

Até novembro deste ano, o Pinto Martins havia movimentado mais de 5,3 milhões de passageiros, uma média mensal de 489 mil pessoas, contra 475,5 mil no ano passado. A previsão para o encerramento do ano mostra que o Aeroporto de Fortaleza pode chegar a quase 6 milhões de passageiros. Entretanto, a Infraero informou que divulgará em breve a estimativa de movimentação para 2017.

Ranking

No Nordeste, o Aeroporto de Fortaleza figura na terceira posição. Recife (PE), no acumulado do ano, lidera a movimentação na Região com pouco mais de 7 milhões de passageiros, seguido de Salvador (BA), com 6,9 milhões de pessoas transportadas.

O crescimento da movimentação de Recife representa um aumento de 13,05% em relação a 2016, quando a Capital pernambucana recebeu 6.200.767. A variação foi bem superior a de Salvador e Fortaleza, que obtiveram 1,75% e 4,3% de crescimento, respectivamente. A Capital baiana, então referência na Região, chegou ao índice de 6.953.015 passageiros, uma diferença de mais de 56 mil pessoas para o número obtido pelos pernambucanos.

Preço em queda

As passagens aéreas ficaram 10% mais baratas em novembro, segundo resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O transporte aéreo ocupa o segundo lugar na lista de 15 itens - todos os outros são alimentos - que tiveram as maiores reduções de preços na comparação com outubro deste ano.

Bilhetes

A redução de preços dos bilhetes coincide com o histórico recente de aumento da demanda por voos domésticos que, somente em outubro, cresceu 7,7% na comparação com o mesmo período de 2016. Outro dado que sugere o aquecimento do mercado de viagens é que novembro registrou também a maior intenção de viagem do ano. A sondagem do Ministério do Turismo (MTur) mostra também que cresceu o percentual de brasileiros que pretendem utilizar o avião como meio de transporte em suas viagens. De 48,4% em novembro de 2016 para 51% neste ano.