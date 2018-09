Movimentação de cargas avança 27% no Aeroporto

01:00 · 14.09.2018

Com o resultado do mês passado, a movimentação de cargas no Aeroporto de Fortaleza, entre fretes e correios, chega a 28,550 mil toneladas, avanço de 22,5% na comparação com igual período de 2017 ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

A movimentação de cargas (frete e correio) no Aeroporto de Fortaleza apresentou crescimento de 26,9% em agosto deste ano ao chegar a 3,861 mil toneladas, de acordo com dados do boletim de tráfego dos aeroportos administrados pelo grupo Fraport AG no mundo. A comparação leva em conta o mês de agosto de 2017, quando o terminal cearense ainda estava sob o comando da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Com o resultado do mês passado, no ano, foram 28,550 mil toneladas movimentadas, avanço de 22,5% ante igual período do ano anterior.

Além da movimentação de cargas, também cresceu o número de passageiros embarcando e desembarcando pelo terminal cearense em agosto. Conforme os números da Fraport AG, 524.295 pessoas passaram pelo Aeroporto de Fortaleza em agosto, crescimento de 7,2% ante igual período do ano passado.

No oitavo mês do ano, foram registradas 5.263 movimentações, entre pousos e decolagens. O número representa um avanço de 22,4% na comparação com igual período do ano passado, segundo a Fraport AG.

No acumulado de 2018 até agosto, os dados de movimentação de passageiros e de pousos e decolagens também apontam para um crescimento na comparação com os oito primeiros meses de 2017.

Foram 4.127.550 passageiros passando pelo Aeroporto de Fortaleza durante o ano de 2018 até agosto e 37.192 pousos e decolagens, crescimentos de 4,9% e de 7,3%, respectivamente, na comparação com igual período do ano passado (primeiros oito meses de 2017).

Porto Alegre

A Fraport também divulgou os dados do tráfego no Aeroporto de Porto Alegre, concedido à empresa alemã no mesmo processo que envolveu o terminal cearense. Na capital gaúcha, a movimentação de passageiros avançou 2,7% em agosto deste ano na comparação com igual período do ano passado, com 721.518 passageiros.

Passaram pelo Aeroporto de Porto Alegre pouco mais de sete mil aeronaves, alta de 2,9%, considerando a mesma base de comapração (interanual).

No transporte de cargas pelo Aeroporto de Porto Alegre, os números revelam um salto de 78,9% no período. No mês passado, conforme a Fraport AG, foram 3,537 mil toneladas.

Com os números de agosto, o equipamento na capital gaúcha acumula um total de 5.408.008 passageiros, entre embarques e desembarques, passando pelo terminal em 2018, crescimento de 4,4% na comparação com igual período do ano passado.

Ao todo, foram 54.194 pousos e decolagens no terminal gaúcho em oito meses, crescimento de 3,6% em relação ao número dos primeiros oito meses de 2017.

Já a movimentação de cargas no Aeroporto de Porto Alegre quase dobrou em 2018. De acordo com o boletim de tráfego da Fraport AG, foram26,501 mil toneladas movimentadas no período. O crescimento na comparação com igual período de 2017 chega a 91%.

Balanço

Além dos dados dos aeroportos administrados no Brasil, a Fraport AG divulgou também os números de seus outros terminais na Alemanha, Eslovênia, Grécia, Peru, Bulgária, Turquia, Rússia e China.