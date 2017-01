Moody's prevê alta de 0,9% no PIB brasileiro

00:00 · 18.01.2017

São Paulo. A Moody's prevê uma expansão de 0,9% do PIB do Brasil em 2017 e crescimento de 1,5% em 2018, conforme consta em relatório divulgado ontem (17) sobre as projeções para a América Latina este ano. Segundo a agência de classificação de risco, a dinâmica política fragmentada e investigações de corrupção engolfaram o governo em 2016 e prejudicaram a habilidade das autoridades de resolver os problemas fiscais.

"As projeções econômicas estão começando a melhorar modestamente e o pior da contração econômica provavelmente ficou para trás. Entretanto, o ritmo da recuperação será lento em 2017, dado que a demanda dos consumidores e a produção industrial continuam fracos", diz o relatório.

A Moody's ressalta que a aprovação e a implementação de reformas fiscais essenciais ainda estão em progresso. "A trajetória do rating soberano do Brasil em 2017 e 2018 vai depender da capacidade do governo de implementar as reformas fiscais estruturais e reverter a tendência de alta da dívida pública".

A agência diz ainda que, apesar das expectativas de recuperação em 2017, os números mais recentes do PIB mostram um cenário heterogêneo. "Vai levar tempo para o País reconquistar um ritmo firme de investimentos e utilização da capacidade instalada, após dois anos de contração econômica", explica.