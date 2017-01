Momento é oportuno para renegociar empréstimos

00:00 · 16.01.2017

São Paulo. O ano começou com um sinal de alívio para devedores. A queda da taxa básica de juros (Selic) de 13,75% para 13% ao ano levou grandes bancos brasileiros a anunciarem a redução no custo do crédito para correntistas. Segundo especialistas, agora é a janela para renegociar dívidas contraídas nos últimos anos, quando o juro ultrapassava os 14% ao e não havia sinal de retomada da economia no horizonte.

"Uma renegociação agora pode valer a pena. Nos últimos dois anos, os bancos aumentaram o custo do dinheiro para compensar a retração no crédito", afirma José Faria Júnior, planejador financeiro certificado pela Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Antes de fechar uma renegociação com o banco, o consumidor deve pesquisar nos concorrentes, em busca de custos menores. Depois da primeira rodada de renegociações, Faria Júnior recomenda, ainda, um segundo acordo no segundo semestre, quando, espera-se, a economia estará em recuperação.